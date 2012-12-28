Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
11 минут назад
Липчанин перешёл по ссылке в Telegram и его деньги ушли мошенникам
Мужчина лишился 17 900 рублей.
Напомним, похожий случай произошёл 25 февраля с 19-летним парнем. Он перешёл по ссылке на сайте знакомств, cразу после чего его взяли в оборот мошенники. В конце концов парень перевёл «безопасный счёт» 339 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
