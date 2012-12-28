Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
сегодня, 11:30
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Отец погиб на СВО.
«Вопреки закону на военнослужащего после смерти его погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО отца как на наследника, по правопреемству, была возложена обязанность выплаты задолженности по кредиту в размере свыше 1,7 миллиона рублей. Служба судебных приставов в рамках исполнительного производства о взыскании этого долга арестовала у бойца два объекта недвижимости и транспортное средство», — сообщает генеральная прокуратура России.
Прокурор обратился в суд с заявлением о прекращении кредитных обязательств перед банком и окончании исполнительного производства – эти требования были удовлетворены. Участник СВО освобожден от долга.
