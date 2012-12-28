Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
259
52 минуты назад
Бывший работник лизинговой компании украл с ее склада дорогую дробилку
Ущерб составил 700 тысяч рублей.
«Подозреваемый ранее работал в этой компании и знал о наличии дорогостоящего оборудования на складе в селе Боринское. Украденное он продал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере».
0
0
0
0
0
Комментарии