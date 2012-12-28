Бывший работник лизинговой компании украл с ее склада дорогую дробилку

Ущерб составил 700 тысяч рублей.

33-летний житель села Кулешовка Липецкого округа подозревается в краже дробилки пластика со склада лизинговой компании. Владельцы оценили ущерб в 700 тысяч рублей.«Подозреваемый ранее работал в этой компании и знал о наличии дорогостоящего оборудования на складе в селе Боринское. Украденное он продал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере».