Полиция выясняет, кто оформил на ребёнка рассрочку на гайковёрт за 48 тысяч

А 31-летняя ельчанка перевела мошенникам за «Фольксваген» из Европы 833 000 рублей.

Необычный случай мошенничества расследуют в Усмани. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление в полицию написала женщина, на карту несовершеннолетнего сына которой кто-то оформил в рассрочку гайковёрт аж за 48 500 рублей.61-летнего липчанина обманули при покупке фотоаппарата. Продавцу-мошеннику он перевёл по QR-коду 117 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».39-летнему мужчине сообщили, что он выиграл швейную машинку. В результате он перевёл мошенникам более 12 000 рублей.А 31-летняя ельчанка хотела, чтобы ей пригнали автомобиль «Фольксваген» из Европы. Продавцу-мошеннику она перевела 833 000 рублей.