Без превышений ПДК, но с особым режимом для предприятий

За неделю, с 3 по 10 апреля, в Липецке не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей в воздухе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оставался низким.Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, две ночи — с 3 на 4 апреля и с 7 на 8 апреля в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.В первом случае они длились с 21:00 до 08:00, во втором чуть дольше, с 21:00 до 10:00. Областное министерство экологии вводило на ночные часы особый режим работы для предприятий города.Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:№ 2 – улица Титова;№ 3 – район НЛМК;№ 4 – район ЛТЗ;№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;№ 8 – 23 микрорайон;№11 - улица Салтыкова-Щедрина;№12 - улица Московская. На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ.Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.