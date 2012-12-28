Общество
64
20 минут назад
Без превышений ПДК, но с особым режимом для предприятий
Неблагоприятные метеорологические явления, которые могут влиять на накопление загрязняющих веществ, наблюдались две ночи из семи за прошедшую неделю. Миноэкологии вводило для предприятий особый режим работы.
Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, две ночи — с 3 на 4 апреля и с 7 на 8 апреля в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
В первом случае они длились с 21:00 до 08:00, во втором чуть дольше, с 21:00 до 10:00. Областное министерство экологии вводило на ночные часы особый режим работы для предприятий города.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:
№ 2 – улица Титова;
№ 3 – район НЛМК;
№ 4 – район ЛТЗ;
№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;
№ 8 – 23 микрорайон;
№11 - улица Салтыкова-Щедрина;
№12 - улица Московская. На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ.
Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.
0
1
2
0
0
Комментарии