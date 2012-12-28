Липецкие художники через суд добились оплаты работы в ДНР

Липецкое отделение Союза художников России восстанавливало мемориалы в ДНР, но получило за работу только аванс.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск Липецкой областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» к ООО «Строительное монтажное управление – 3». Художники требовали взыскать с ООО задолженность по двум договорам подряда на общую сумму 3 150 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале и марте 2025 года липецкие художники выполняли работы по изготовлению копии скульптуры «Скорбящая» и нанесению надписи на мемориале погибших в годы Великой Отечественной войны, а также по реставрации скульптуры «Солдат» в Володарском округе Донецкой народной республики. Работы были выполнены в срок и приняты заказчиком без замечаний. Но художники получили только аванс в 1 550 000 рублей, а окончательный расчёт с ними не был произведён. Гарантийное письмо об оплате, направленное ООО «СМУ-3» весной 2025 года, осталось неисполненным. Досудебная претензия также осталась без ответа.В суде было заключено мировое соглашение, согласно которому ООО «СМУ-3» обязалось выплатить ЛОО ВТОО «Союз художников России» задолженность по двум договорам подряда в полном объёме в срок до 30 июня 2026 года.