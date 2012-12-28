Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
сегодня, 11:26
Накопившего 11 штрафов злостного нарушителя ПДД арестовали на трое суток
26-летнего водителя арестовали за уклонение от отбывания обязательных работ.
Изначально лебедянца 11 раз оштрафовали за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и езду без полиса ОСАГО. Штрафы он не оплатил, и по каждому из них был привлечен к ответственности в виде обязательных работ. Но и отрабатывать он ничего не стал. В результате уже за это лихача арестовали.
