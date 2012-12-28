Накопившего 11 штрафов злостного нарушителя ПДД арестовали на трое суток

26-летнего водителя арестовали за уклонение от отбывания обязательных работ.

В Лебядяни 26-летнего злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов арестовали на трое суток. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, наказание ему назначили за уклонении от отбывания обязательных работ без уважительной причины.Изначально лебедянца 11 раз оштрафовали за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и езду без полиса ОСАГО. Штрафы он не оплатил, и по каждому из них был привлечен к ответственности в виде обязательных работ. Но и отрабатывать он ничего не стал. В результате уже за это лихача арестовали.