Широкая Масленица в подарок от Ольги Митрохиной

Зиму в округе депутата областного Совета провожали несколько дней.

В день проводов зимы на площади Клименкова народу было не меньше, чем в каком-либо из городских парков. Кажется, на праздник, который устроила депутат областного Совета Ольга Митрохина, собрались все жители Тракторного. Зиму провожали весело, с песнями, играми и конкурсами. На площади даже слепили снежную горку.Денис Брешутов, который пришел провожать зиму с женой и двумя детьми, выиграл силовой конкурс: он выжал 32-килограммовую гирю 15 раз!— Сын попросил поучаствовать, — почти оправдывается довольный Денис. — Хорошо здесь, весело, конкурсы, танцы, горка для детей!Денис, как и другие победители различных конкурсов, получил от Ольги Митрохиной призы в виде бытовой техники. А еще на площади раздавали блины. Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы.Масленицу в округе Ольги Митрохиной начали отмечать еще в четверг, 19 февраля. Несмотря на снежную погоду, взрослые и дети пришли проводить зиму на улицу Крайнюю в Подгорном и к спорткомплексу «Пламя» в Тракторном.Детский праздник утром воскресенья депутат организовала на улице Стаханова возле школы № 26. Аниматоры старались вовсю, чтобы малышам и их родителям было интересно: устроили хороводы, перетягивание каната, исполнение песен. Прямо на глазах рождались творческие коллективы: трио «Морковки» и дуэт «Бублики».— Такие праздники сплачивают людей, — уверен председатель ТОС «Свои люди» Дмитрий Глазков. — На них приходят семьями, общаются, узнают друг друга. Спасибо Ольге Митрохиной!В большом дворе на улице Меркулова детвору тоже ждал праздник. Малышня, отводив хороводы, по-взрослому билась за победу в конкурсе по перетягиванию каната. И в конце концов победила дружба.— Наш двор объединяет четыре дома, более 1200 человек. Мероприятия проводятся часто, жители к ним привыкли. К нам даже приезжают из других районов города: вот моя внучка приехала, — рассказала Роза Свешникова.Во дворах раздали сотни блинов. Куда же без этого символа Масленицы!— От всей души хочется вас поздравить с замечательным праздником — с Масленицей, которая символизирует окончание зимы и приход весны. Весна полна надежд. Зима еще не хочет с нами прощаться, снега много, морозы, но всё равно весна уже впереди. Надо встречаться, ходить в гости, навещать друзей. В Прощеное воскресенье хочется у всех попросить прощения: может быть, мы не все наказы выполняем, но точно очень стараемся! — поздравила липчан Ольга Митрохина.