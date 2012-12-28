Спасатели УГПСС продолжают вызволять из снежного плена автомобили

Утром на сельской дороге застряла «ГАЗель».

Сегодня рано утром в селе Чернава Измалковского округа в снегу на дороге застрял автомобиль «ГАЗель».Как сообщает УГПСС Липецкой области, машину достали из снежного плена спасатели пожарной части №24 села Чернава.«ГАЗель» была грузовой, никто не замёрз и не пострадал.Напомним, 16 февраля спасатели УГПСС вызволили сразу 13 машин, которые застряли в снежном плену.