Происшествия
825
сегодня, 17:07
3
Спасатели УГПСС продолжают вызволять из снежного плена автомобили
Утром на сельской дороге застряла «ГАЗель».
Как сообщает УГПСС Липецкой области, машину достали из снежного плена спасатели пожарной части №24 села Чернава.
«ГАЗель» была грузовой, никто не замёрз и не пострадал.
Напомним, 16 февраля спасатели УГПСС вызволили сразу 13 машин, которые застряли в снежном плену.
1
0
0
2
0
Комментарии (3)