В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Липецкая вечЁрка: Сокол без газа, какие дороги отремонтируют летом, и контроль над бюджетными тратами
Общество
152
38 минут назад
Липецкая вечЁрка: Сокол без газа, какие дороги отремонтируют летом, и контроль над бюджетными тратами
Сегодня, 18 февраля, газовики устраняют последствия нештатной ситуации, GOROD48 выяснил, какие дороги отремонтируют летом в Липецке, и город может остаться без Счетной палаты.
Утром газоснабжение восстановили, но не везде, газовики не смогли найти собственников 130 домов. К вечеру, как сообщили GOROD48 в АО «Газпром газораспределение Липецк», газ подали во все дома.
«Весёлая зима! По Минина можно только на танке проехать, хотя вчера ничего не стоило грейдером пройти, теперь еще и с газом проблема. Куда власти смотрят?!» — возмутился Горожанин.
«Пора понять, что лучше дровяной печи в наши дни нет ничего», — уверен Приплыли.
«Ни дня без приключений, то есть отключений», — добавила движуха.
«Движемся с ускорением к коллапсу, запас прочности доставшийся от советского наследия растранжирили, в принципе, мало вкладывались в обновление инфраструктуры, вот теперь пожинаем плоды, и это только начало», — вангует Александр Н.
Липчане вчера остались не только без газа, но и без отопления, напомним, что минувшей ночью столбики термометров опускались ниже 20 градусов. Померзнуть пришлось жильцам домов № 8 и 8а на улице Меркулова. Без отопления остался и ТЦ «Октябрьский». Его сотрудники ночью обогревали газовыми горелками вентиляционное оборудование здания.
Дело в том, что в Липецке прорвало очередную теплосеть. Рабочие предприятия «Липецктеплосеть» устраняют порыв со вечерашнго дня. После того, как они закончат, управляющим компаниям придется налаживать гидравлический режим в зданиях.
«Там уже недели две точно как люки во всю дымились, и оттуда вода сочилась. Место какое-то проклятое. Чинят там, чинят, а воз и ныне там», — поделился наблюдениями пффф.
Зато в Липецке уже подписали контракты на летний ремонт дорог, подрядчики рвутся до работы. Дело за малым, осталось дождаться теплой погоды.
В этом году в Липецке отремонтируют 15 участков улично-дорожной сети. В центре города — улицы Сергея Литаврина и Петровский проезд. Новый асфальт появится на проездах Поперечном и Сержанта Кувшинова, примыкающим к улице Московской. В Левобережном районе будут отремонтированы улицы Адмирала Макарова, Прокатная и Волжская, Грязинское шоссе. На Тракторном восстановят улицы Жуковского и 6-й Гвардейской дивизии, на Опытной — улицу Агрономическую, в поселке 10 Шахта — Маршала Рыбалко. На Соколе приведут в порядок улицу 40 лет Октября. Кроме того дорожники уложат асфальтобетонное покрытие на кольцевых развязках с улицами Катукова и Хренникова, а также на улице Юных Натуралистов.
«Контракт-то заключили, а кто контролировать будет? Город не чищен, не убран, безопасность пешеходов не соблюдается, первая поликлиника уже не один год не ремонтируется, а контроль где?», — переживает Гостья.
Правительство области внесло в мэрию Липецка и горсовет предложение о внешнем контроле над расходами муниципального бюджета. Это значит, что аудит исполнения городского бюджета должен перейти от Счетной палаты Липецка к областной Контрольно-счетной палате.
Бессменный руководитель Счетной палаты с момента ее создания в 2005 году Марина Зиборова считает, что это предложение противоречит закону о местном самоуправлении. Последнее слово теперь за сессий Горсовета, которая соберется 24 февраля.
«Ни горячо, ни холодно. Толку от этих управленцев людям? Зарплаты хорошие, пенсии ранние, а люди-то, что от них имеют? Город развалился, стал деревней. Ближнее зарубежье еще приезжает, а своя молодежь уезжает по большей части в мегаполисы. Скоро и приезжие, посмотрев на все, не будут рваться сюда», — отозвалась Нервная мать.
«Очень жаль, тут, наверно, результативная работа кому-то очень не нужна!», — предположило Эхо.
«Хоть кто-то следил в городе за расходом средств, теперь и этого не будет. Не надо было предлагать, что бы чиновники из своего кармана расплачивались за свои ошибки, кому-то это очень не понравилось», — думает Андрей.
«Пусть всё передают в управление области. Не будет администрации города. Пусть всем Соборная занимается. А здание мэрии под Сбербанк. Как раз зелёного цвета. И городского Совета депутатов тоже тогда не будет. Только областной. О — оптимизация», — предложил Все в область.
В Липецк идет потепление, а с ним и новый мощный снегопад. Спасатели предупредили, что до завтрашнего вечера ожидается сильный снег, местами метель и снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.
В городе как всегда объявили мобилизацию спецтехники.
0
0
0
0
0
Комментарии