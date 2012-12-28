Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Происшествия
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
Балканский циклон принесет в Липецкую область еще один день снегопадов
Погода в Липецке
Счетную палату Липецка ликвидируют?
Общество
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
Водителя «ГАЗели» будут судить за ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка
Происшествия
Читать все
Более 50 единиц техники выедут на уборку Липецка от снега в ночную смену
Общество
14-летняя девочка защитила родителей за 475 000 рублей
Общество
Улица Папина замерла из-за лобового столкновения
Происшествия
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
В Липецкую область придут снег и потепление
Погода в Липецке
Ещё одного подростка обманули мошенники: мальчик покупал iPhone
Происшествия
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: Сокол без газа, какие дороги отремонтируют летом, и контроль над бюджетными тратами
Общество
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
Читать все
Общество
152
38 минут назад

Липецкая вечЁрка: Сокол без газа, какие дороги отремонтируют летом, и контроль над бюджетными тратами

Сегодня, 18 февраля, газовики устраняют последствия нештатной ситуации, GOROD48 выяснил, какие дороги отремонтируют летом в Липецке, и город может остаться без Счетной палаты.

Накануне вечером жители 980 частных домов и 14 многоэтажек Сокола  остались без газа: произошла нештатная ситуация на сетях.

Утром газоснабжение восстановили, но не везде, газовики не смогли найти собственников 130 домов. К вечеру, как сообщили GOROD48 в АО «Газпром газораспределение Липецк», газ подали во все дома.

«Весёлая зима! По Минина можно только на танке проехать, хотя вчера ничего не стоило грейдером пройти, теперь еще и с газом проблема. Куда власти смотрят?!» — возмутился Горожанин.

«Пора понять, что лучше дровяной печи в наши дни нет ничего», — уверен Приплыли.

«Ни дня без приключений, то есть отключений», — добавила движуха.

«Движемся с ускорением к коллапсу, запас прочности доставшийся от советского наследия растранжирили, в принципе, мало вкладывались в обновление инфраструктуры, вот теперь пожинаем плоды, и это только начало», — вангует Александр Н.

Липчане вчера остались не только без газа, но и  без отопления, напомним, что минувшей ночью столбики термометров опускались ниже 20 градусов. Померзнуть пришлось жильцам домов № 8 и 8а на улице Меркулова. Без отопления остался и ТЦ «Октябрьский». Его сотрудники  ночью обогревали газовыми горелками вентиляционное оборудование здания.

Дело в том, что в Липецке прорвало очередную теплосеть. Рабочие предприятия «Липецктеплосеть» устраняют порыв со вечерашнго дня. После того, как они закончат, управляющим компаниям придется налаживать гидравлический режим в зданиях.

«Там уже недели две точно как люки во всю дымились, и оттуда вода сочилась. Место какое-то проклятое. Чинят там, чинят, а воз и ныне там», — поделился наблюдениями пффф.

Зато в Липецке уже подписали контракты на летний ремонт дорог, подрядчики рвутся до работы. Дело за малым, осталось дождаться теплой погоды.

В этом году в Липецке отремонтируют 15 участков улично-дорожной сети. В центре города — улицы Сергея Литаврина и Петровский проезд. Новый асфальт появится на проездах Поперечном и Сержанта Кувшинова, примыкающим к улице Московской. В Левобережном районе будут отремонтированы улицы Адмирала Макарова, Прокатная и Волжская, Грязинское шоссе. На Тракторном восстановят улицы Жуковского и 6-й Гвардейской дивизии, на Опытной — улицу Агрономическую, в поселке 10 Шахта — Маршала Рыбалко. На Соколе приведут в порядок улицу 40 лет Октября. Кроме того дорожники уложат асфальтобетонное покрытие на кольцевых развязках с улицами Катукова и Хренникова, а также на улице Юных Натуралистов.

«Контракт-то заключили, а кто контролировать будет? Город не чищен, не убран, безопасность пешеходов не соблюдается, первая поликлиника уже не один год не ремонтируется, а контроль где?», — переживает Гостья.

Правительство области внесло в мэрию Липецка и горсовет предложение о внешнем контроле над расходами муниципального бюджета. Это значит, что аудит исполнения городского бюджета должен перейти от Счетной палаты Липецка к областной Контрольно-счетной палате.

Бессменный руководитель Счетной палаты с момента ее создания в 2005 году Марина Зиборова считает, что это предложение противоречит закону о местном самоуправлении. Последнее слово теперь за сессий Горсовета, которая соберется 24 февраля.

«Ни горячо, ни холодно. Толку от этих управленцев людям? Зарплаты хорошие, пенсии ранние, а люди-то, что от них имеют? Город развалился, стал деревней. Ближнее зарубежье еще приезжает, а своя молодежь уезжает по большей части в мегаполисы. Скоро и приезжие, посмотрев на все, не будут рваться сюда», — отозвалась Нервная мать.

«Очень жаль, тут, наверно, результативная работа кому-то очень не нужна!», — предположило Эхо.

«Хоть кто-то следил в городе за расходом средств, теперь и этого не будет. Не надо было предлагать, что бы чиновники из своего кармана расплачивались за свои ошибки, кому-то это очень не понравилось», — думает Андрей.

«Пусть всё передают в управление области. Не будет администрации города. Пусть всем Соборная занимается. А здание мэрии под Сбербанк. Как раз зелёного цвета. И городского Совета депутатов тоже тогда не будет. Только областной. О — оптимизация», — предложил Все в область.

В Липецк идет потепление, а с ним и новый мощный снегопад. Спасатели предупредили, что до завтрашнего вечера ожидается сильный снег, местами метель и снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В городе как всегда объявили мобилизацию спецтехники.
вечЁрка
газоснабжение
ремонт дорог
Счетная палата
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить