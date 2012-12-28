В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог

В Липецке уже думают над летним ремонтом дорогВсе соответствующие контракты уже подписаны. Подрядчики рвутся до работы.Администрация Липецка заявила о готовности подрядчиков приступить к летнему ремонту дорог. Работы начнутся с установлением сухой и теплой погоды, возможно, уже в марте-апреле.Все контракты на ремонт автомобильных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» проторгованы и подписаны еще осенью. В этом году в Липецке отремонтируют 15 участков улично-дорожной сети. В центре города отремонтируют улицы Сергея Литаврина и Петровский проезд. Новый асфальт появится на проездах Поперечном и Сержанта Кувшинова, примыкающих к улице Московской. В Левобережном районе будут отремонтированы улицы Адмирала Макарова, Прокатная и Волжская. Также приведут в порядок Грязинское шоссе. На Тракторном восстановят улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии, на Опытной — улицу Агрономическую, в поселке 10 Шахта — Маршала Рыбалко. На Соколе приведут в порядок улицу 40 лет Октября. В планах подрядчиков — восстановление асфальтобетонного покрытия между кольцевыми развязками с улицами Катукова и Хренникова, а также обновление улицы Юных Натуралистов.Чтобы сделать стыки между асфальтными полотнами максимально прочными, на 13 участках улично-дорожной сети из 15 будет применена специальная битумная лента. Исполнителям работ предстоит также нанести разметку и заменить дорожные знаки, а на Грязинском шоссе и Поперечном проезде установить новые светофоры.