На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Общество
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Липчане больше тратили на готовый общепит и меньше на продукты питания
Экономика
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Происшествия
Водителя «ГАЗели» будут судить за ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка
Происшествия
Балканский циклон принесет в Липецкую область еще один день снегопадов
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог
Общество
Счетная палата Липецка не дала подрядчику дважды заработать на строительстве забора вокруг «Петропарка»
Общество
Общество
73
8 минут назад
1

В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог

В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог

Все соответствующие контракты уже подписаны. Подрядчики рвутся до работы.

Администрация Липецка заявила о готовности подрядчиков приступить к летнему ремонту дорог. Работы начнутся с установлением сухой и теплой погоды, возможно, уже в марте-апреле.

Все контракты на ремонт автомобильных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» проторгованы и подписаны еще осенью. В этом году в Липецке отремонтируют 15 участков улично-дорожной сети. В центре города отремонтируют улицы Сергея Литаврина и Петровский проезд. Новый асфальт появится на проездах Поперечном и Сержанта Кувшинова, примыкающих к улице Московской. В Левобережном районе будут отремонтированы улицы Адмирала Макарова, Прокатная и Волжская. Также приведут в порядок Грязинское шоссе. На Тракторном восстановят улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии, на Опытной — улицу Агрономическую, в поселке 10 Шахта — Маршала Рыбалко. На Соколе приведут в порядок улицу 40 лет Октября. В планах подрядчиков — восстановление асфальтобетонного покрытия между кольцевыми развязками с улицами Катукова и Хренникова, а также обновление улицы Юных Натуралистов.

Чтобы сделать стыки между асфальтными полотнами максимально прочными, на 13 участках улично-дорожной сети из 15 будет применена специальная битумная лента. Исполнителям работ предстоит также нанести разметку и заменить дорожные знаки, а на Грязинском шоссе и Поперечном проезде установить новые светофоры.
1

Комментарии (1)

Правда
5 минут назад
А Ссылки забыли?
