На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Происшествия
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
Более 50 единиц техники выедут на уборку Липецка от снега в ночную смену
Общество
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Происшествия
14-летняя девочка защитила родителей за 475 000 рублей
Общество
В Липецкую область придут снег и потепление
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дело о производстве центнера мефедрона рассматривают в областном суде
Происшествия
В Хлевенском округе сгорела «Лада»
Происшествия
Ещё одного подростка обманули мошенники: мальчик покупал iPhone
Происшествия
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
Общество
449
сегодня, 16:56
11

Более 50 единиц техники выедут на уборку Липецка от снега в ночную смену

В городе объявлена мобилизация спецтехники в связи с надвигающимся снегопадом.

Ночью на улицы Липецка выезду более 50 спецмашин управления благоустройства: по прогнозам синоптиков, ожидается новый сильный снегопад.

Сначала коммунальщики займутся обработкой дорог пескосоляной смесью и технической солью, а после трех часов ночи начнут подметание дорог.

Утром на смену выйдут дворники и грузчики, которые обработают остановки, тротуары и пешеходные переходы. Днем работы продолжатся на магистралях, в частном секторе и во дворах, где из-за перепадов температуры проезды сузились.

Водителей просят быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Комментарии (11)

Василий Иванович
9 минут назад
Ха Ха. Завтра опять ни одной единицы спецтехники и автобусы ждать по часу.
На манеже
16 минут назад
Каток сплошной, все дорожки пешеходные во льду
Елена
25 минут назад
зачем теперь-то посыпать песком и смесью, ведь уже снег будет идти! А по снежку идти-самое то!!!
Гость
30 минут назад
Вот когда надо устраивать субботник, а не летом с черенком от лопаты бегать перед камерой.
)))
11 минут назад
А кто пойдёт? Чиновники тяжелее портфеля не держат, маргиналы и пенсионеры по домам, детей нельзя, а работающие люди после окончания рабочего дня - вряд ли. А я с радикулитом. И на пенсии, уже почти 20 лет как... Предлагаешь - подавай пример и выполняй. Слабо?)
Липа
33 минуты назад
А лед кто убирать будет? Сплошной каток
Знающий
42 минуты назад
Обещать - не значит жениться. Никто ваши тротуары убирать не будет, дороги бы, хоть как то, убрали.
Орлик
45 минут назад
В городе коллапс..что с дорогами и уборкой снега,что с жкх и коммуникациями. Хана Липецку..
Задолбали
49 минут назад
Во клоуны! Хоть снег лед присыпет, а то на остановке 7мкр. , со стороны Малибу, каток. Никто даже песком за эти дни не посыпал. Снег подтаивает и вода собирается перед остановкой.
На тротуарах
59 минут назад
Убирать не надо, там песка нет, хоть снег будет, или лёд колите.
Житель
сегодня, 17:01
Уже все провалили, убирать надо было пока не застыло всё!
