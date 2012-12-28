Общество
Более 50 единиц техники выедут на уборку Липецка от снега в ночную смену
В городе объявлена мобилизация спецтехники в связи с надвигающимся снегопадом.
Сначала коммунальщики займутся обработкой дорог пескосоляной смесью и технической солью, а после трех часов ночи начнут подметание дорог.
Утром на смену выйдут дворники и грузчики, которые обработают остановки, тротуары и пешеходные переходы. Днем работы продолжатся на магистралях, в частном секторе и во дворах, где из-за перепадов температуры проезды сузились.
Водителей просят быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
