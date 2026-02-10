Все новости
Происшествия
98
9 минут назад

27-летнего липчанина избили у торгового центра

Мужчина написал заявление в полицию. Молодых людей ищут.

В редакцию GOROD48 обратилась 21-летняя Василиса. Женщина рассказала, что 8 февраля примерно в 14:30-14:45 у ТРЦ «Москва» на её мужа Александра напала группа молодых людей. Со слов женщины, это были подростки.

— Просто хотелось бы огласки такой жестокости от подростков. Есть фото побоев, испорченных вещей и даже самих подростков я успела сфотографировать… В полицию обращались — в отдел на Циолковского, 25 заявление написали в тот же день. Также мужа на скорой отвезли в БСМП для оказания медицинской помощи, — рассказала Василиса.

IMG_8744.jpeg+2026-02-10-17.04.34.jpg

Со слов Василисы, конфликт с молодыми людьми начался в туалете торгового центра. Ее муж находился в туалете, и к нему в кабинку дважды ворвались молодые люди. Трое молодых людей (на вид им было лет 14) выключали свет в туалете, поочерёдно открывали двери и едва ли не ломали кабинки. А ещё парни ругались матом.

Александр сделал им замечание. На на выходе ему досталось за слова — парни окружили его, повалили и начали бить руками и ногами со словами «Мы дети, нам ничего не будет». Охранники и очевидцы якобы тоже не вмешивались по этой причине — трогать детей нельзя.

IMG_8745.jpeg+2026-02-10-17.12.37.jpg

Досталось и Василисе, которая пыталась разнять драку, — ей разбили губа, она два раза уронила телефон — но он уцелел.

mt_HBLHsD9Ytlmfr_0HwKXs0aoHdGDy9iqm4TUdxGTJRDkz54OQtN7qK9R8AQMXRXdykLWzkTbamd1XaevaRCYQ_.jpg+2026-02-10-17.30.05.jpg

Александр снял побои. У него также была порвана куртка. А новая куртка Василисы оказалась вся в крови.

IMG_8742.jpeg+2026-02-10-17.04.34.jpg

mQmB7R1RjaMyq2qlTKH7aFxh9PNgfS4c8dw9Ku9c0HIuSpyOISBA4_a6u90eQk7U72V-Sp9o5U3GBXF0cGwyk26t.jpg+2026-02-10-17.30.05.jpg

Василиса вызвала полицию, но когда наряд прибыл — молодые люди уже убежали.

IMG_8747.jpeg+2026-02-10-17.27.04.jpg

— 9 февраля в отдел полиции №8 поступило сообщение из медучреждения о том, что мужчина получил телесные повреждения от неизвестных. Заявление принято. Мужчина лечится, других участников конфликтов ищут. Но пока преждевременно говорить о том, были ли это подростки. Мы располагаем информацией о конфликте с компанией молодых людей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
