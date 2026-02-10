Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
9 минут назад
27-летнего липчанина избили у торгового центра
Мужчина написал заявление в полицию. Молодых людей ищут.
— Просто хотелось бы огласки такой жестокости от подростков. Есть фото побоев, испорченных вещей и даже самих подростков я успела сфотографировать… В полицию обращались — в отдел на Циолковского, 25 заявление написали в тот же день. Также мужа на скорой отвезли в БСМП для оказания медицинской помощи, — рассказала Василиса.
Со слов Василисы, конфликт с молодыми людьми начался в туалете торгового центра. Ее муж находился в туалете, и к нему в кабинку дважды ворвались молодые люди. Трое молодых людей (на вид им было лет 14) выключали свет в туалете, поочерёдно открывали двери и едва ли не ломали кабинки. А ещё парни ругались матом.
Александр сделал им замечание. На на выходе ему досталось за слова — парни окружили его, повалили и начали бить руками и ногами со словами «Мы дети, нам ничего не будет». Охранники и очевидцы якобы тоже не вмешивались по этой причине — трогать детей нельзя.
Досталось и Василисе, которая пыталась разнять драку, — ей разбили губа, она два раза уронила телефон — но он уцелел.
Александр снял побои. У него также была порвана куртка. А новая куртка Василисы оказалась вся в крови.
Василиса вызвала полицию, но когда наряд прибыл — молодые люди уже убежали.
— 9 февраля в отдел полиции №8 поступило сообщение из медучреждения о том, что мужчина получил телесные повреждения от неизвестных. Заявление принято. Мужчина лечится, других участников конфликтов ищут. Но пока преждевременно говорить о том, были ли это подростки. Мы располагаем информацией о конфликте с компанией молодых людей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
