Бывшую начальницу почтового отделения осудили за присвоение выплаты умершей женщины

48-летняя женщина получила полтора года условно.

Теперь уже бывшая начальник отделения почтовой связи в Задонске выслушала приговор за присвоение выплат на имя умершей женщины (по части третьей статьи 160 УК РФ). 48-летняя женщина получила полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 17 января прошлого года начальник отделения почтовой связи похитила 80 407 рублей, который поступили на имя женщины, умершей за неделю до этого — 10 января. И хотя деньги бывшая начальник отделения вернула ещё на стадии предварительного расследования, от судимости это её не спасло.Спустя больше года после присвоения бывшая начальник почтового отделения выслушала приговор в суде.