Происшествия
сегодня, 16:36
Бывшую начальницу почтового отделения осудили за присвоение выплаты умершей женщины
48-летняя женщина получила полтора года условно.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 17 января прошлого года начальник отделения почтовой связи похитила 80 407 рублей, который поступили на имя женщины, умершей за неделю до этого — 10 января. И хотя деньги бывшая начальник отделения вернула ещё на стадии предварительного расследования, от судимости это её не спасло.
Спустя больше года после присвоения бывшая начальник почтового отделения выслушала приговор в суде.
