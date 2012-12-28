Все новости
Происшествия
468
сегодня, 16:36
4

Бывшую начальницу почтового отделения осудили за присвоение выплаты умершей женщины

48-летняя женщина получила полтора года условно.

Теперь уже бывшая начальник отделения почтовой связи в Задонске выслушала приговор за присвоение выплат на имя умершей женщины (по части третьей статьи 160 УК РФ). 48-летняя женщина получила полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 17 января прошлого года начальник отделения почтовой связи похитила 80 407 рублей, который поступили на имя женщины, умершей за неделю до этого — 10 января. И хотя деньги бывшая начальник отделения вернула ещё на стадии предварительного расследования, от судимости это её не спасло.

Спустя больше года после присвоения бывшая начальник почтового отделения выслушала приговор в суде.
присвоение
0
0
5
1
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Боевик
44 минуты назад
Такое сложное дело - больше года расследовали!
Ответить
ттт
49 минут назад
непонятно - это что, пока испытательный срок идет воровать нельзя? а потом можно снова воровать.
Ответить
398058
54 минуты назад
А 398058, единственное почтовое отделение на 15 микрорайоне, опять не работает.
Ответить
почтальон
25 минут назад
устраивайтесь туда на работу и будет 398058 отделение опять работать!
Ответить
