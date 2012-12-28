Все новости
В РФ представили препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева

В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева.

В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, — заявил директор НИИ ревматологии имени В.А. Насоновой Александр Лила.

«Называется он «Сенипрутуг» и уже в течение нескольких лет проходит клинические исследования. На сегодняшний день мы заканчиваем вторую фазу, проходит третья фаза, и в этих двух фазах уже более 600 пациентов в Российской Федерации, которые получают это лекарство», — рассказал главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава.

При этом более 50 человек применяют этот препарат вне клинических исследований, поскольку его зарегистрировали в 2024 году, — передает РИА Новости.

«Сенипрутуг» разрабатывали около 19 лет. Один из его главных создателей — ректор Пироговского университета, академик Сергей Лукьянов. Он страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал на себе новое средство.

Заболевание связано с хроническим воспалением межпозвоночных суставов: антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной. В позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также есть риск для других суставов, например, тазобедренных. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.
лечение
здоровье
болезнь Бехтерева
