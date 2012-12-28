Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора

8 февраля отмечается День российской науки. В преддверии этого праздника в правительстве Липецкой области чествовали заслуженных и молодых ученых региона — им вручили областные премии имени Николая Басова и Сергея Коцаря.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агротехнологий, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ЕГУ имени Бунина Валентина Гулидова шла к получению премии имени Николая Басова больше 40 лет. Валентина Гулидава призналась: сама она родом из Усманского района, поэтому получить награду имени своего земляка — лауреата Нобелевской премии по физике — вдвойне приятно.Премия имени Николая Басова в размере 250 тысяч рублей присуждается один раз в два года и её могут получить липчане, имеющие ученую степень доктора наук, работающие не менее 10 лет в организациях региона, готовящие кадры высшей квалификации, внесшие значительный вклад в популяризацию науки.Валентина Гулидова стояла у истоков интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Липецкой области. Поэтому в сегодняшних высоких урожаях есть и её личная заслуга.Сначала Валентина Гулидова работала во Всероссийском научно-исследовательском и проектно-технологическом институте рапса в Липецке — была заведующей отделом лаборатории интенсивного растениеводства, заведующей отделом земледелия, потом пять лет — деканом сельскохозяйственного факультета, завкафедрой, совершенствовала и внедряла в жизнь самые передовые технологии растениеводства. Написала диссертацию на тему «Теоретическое обоснование современной обработки почвы на примере рапса». Учёный много работала с дозами удобрений: рассчитывала их количество на определённом участке поля и под конкретную культуру. Ведь удобрения — это дорогой материал, и поэтому перерасход не допустим, а недостаток в то же время может сказаться на урожайности.— Я себя называю «играющим тренером»: готовлю научные кадры и сама активно занимаюсь наукой и исследованиями. Агротехнологии сегодня стали очень важным направлением экономики нашего региона и страны в целом. В связи с санкциями мы многие продукты теперь не закупаем и всё выращиваем и производим сами. Постепенно налаживается работа и семенным материалом — это было узкой проблемой в технологии растений: долгое время мы работали на импортных семенах, особенно это касается сахарной свёклы. Благодаря науке и селекции и этот вопрос постепенно выправляется! — Рассказала Валентина Гулидова.C 2002 года Валентина Гулидова подготовила в ЕГУ сотни сельскохозяйственных кадров. Сейчас профессор читает студентам курс по защите растений и продолжает активно заниматься этой темой — ведь жизнь не стоит на месте и в агротехнологиях постоянно появляется что-то новое.Выпускники Валентины Гулидовой, получившие специальность учёный-агроном, востребованы по всей стране — многие работают в Волгоградской, Рязанской областях. Но и в нашем регионе нехватка агрономических кадров — поэтому всё больше выпускников остаются работать в Липецкой области. И ребятам с первых лет работы доверяют руководящие должности!Среди награждённых были и совсем молодые учёные. Студентка четвёртого курса ЛГТУ по направлению «Социология» Мария Разомазова ещё год назад заняла третье место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. В этом году очередная награда — премия имени Сергея Коцаря в 70 тысяч рублей. Её вручают за значительный вклад в развитие и популяризацию науки студентам, преподавателям и аспирантам высших учебных учреждений, чьи достижения и исследования заслуживают особого признания.Мария Разомазова получила премию за работу «Роль профессорской среды в эволюции политических ориентиров преподавателей высшей школы». Для неё девушка провела целый цикл интервью с преподавателями вузов — причём не только липецких, но и вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Она попыталась выяснить политические взгляды учёных.— Страшно ли было задавать неудобные вопросы? Нет! Преподаватели — люди образованные и понимающие, они прекрасно знают, что такое социологический опрос. К тому же ответы были анонимными, поэтому довольно объективными и честными. Зато теперь я уверена: наши дети, наша молодёжь, выпускники вузов находятся в надёжных и очень правильных руках, и бояться и переживать точно не стоит! — Сказала Мария Разомазова, очень увлечённая не только политической социологией, но и как оказалось — демографией.Сейчас 21-летняя Мария работает над новой темой «Эгалитарные и консервативные установки молодых женщин и мужчин» и разбирается в сложном брачном вопросе: почему для современных девушек и парней семья и дети становятся проблемой, почему брак стал восприниматься исключительно как узы, обязательства и рабство. А ведь на самом деле это и поддержка, и забота, и счастье! Работа злободневная, интересная и может быть очень востребованной. Также в ближайших планах начинающего учёного — защитить диплом и поступить в магистратуру.Среди награждённых ко Дню науки были учёные ЛГТУ, ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, РАНХиГС при президенте РФ, ЕГУ им. И. Бунина. Премию имени Сергея Коцаря получили восемь человек, премию имени Николая Басова — двое.— В Липецкой области сформировалась уже добрая традиция встречаться с заслуженными учёными и молодыми дарованиями академической и научной среды. Дай бог, чтобы так и продолжалось! Хотелось бы поблагодарить вас за огромный труд, за научные изыскания — это локомотив, драйвер, двигатель прогресса в любой отрасли. Всё начинается с ваших инновационных разработок и предложений. Наука — неотъемлемая часть развития всей страны. Желаю вам свежих академически и практически исполнимых идей, — отметил спикер облсовета Владимир Сериков.— Тот вклад в науку, который вы внесли — крайне неоценим. Именно вы на Липецкой земле её сейчас прославляете. Удачи, новых свершений, новых идей и их реализации, — добавила заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова.Также премию Сергея Коцаря в этом году получила преподаватель ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Марина Тычинина, которая занимается исследованием в области педагогики. Её работа посвящена знакомству дошкольников с историей родного края на примере местных достопримечательностей. Ещё она награждённая — преподаватель ЛГТУ Анастасия Заева занимается поиском оптимального состава цементных смесей с улучшенными показателями химических и физических свойств для использования в строительстве медицинских учреждений.В завершении торжественного приёма учёные смогли задать вопросы спикеру облсовета Владимиру Серикову и вице-губернатору Юлии Котляровой. Вопросы были самые разные: про три наиболее важных качества молодого учёного, про использование искусственного интеллекта в работе, про студенческие годы, про переход обучения в онлайн-формат. А самым неожиданным от учёных оказался вопрос о том, как пропасть в команду губернатора.— Попасть в команду губернатора на самом деле достаточно не сложно. Если вы идейный, если вы амбициозный, если у вас есть цель и совершенно точно вы хотите принести пользу своей Липецкой земле — то Игорь Георгиевич всегда говорит: «Добро пожаловать!», — отвечала Юлия Котлярова.