Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Читать все
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Общество
Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора
Общество
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Происшествия
Читать все
Общество
220
57 минут назад
1

Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора

8 февраля отмечается День российской науки. В преддверии этого праздника в правительстве Липецкой области чествовали заслуженных и молодых ученых региона — им вручили областные премии имени Николая Басова и Сергея Коцаря.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агротехнологий, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ЕГУ имени Бунина Валентина Гулидова шла к получению премии имени Николая Басова больше 40 лет. Валентина Гулидава призналась: сама она родом из Усманского района, поэтому получить награду имени своего земляка — лауреата Нобелевской премии по физике — вдвойне приятно.

Премия имени Николая Басова в размере 250 тысяч рублей присуждается один раз в два года и её могут получить липчане, имеющие ученую степень доктора наук, работающие не менее 10 лет в организациях региона, готовящие кадры высшей квалификации, внесшие значительный вклад в популяризацию науки.

Валентина Гулидова стояла у истоков интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Липецкой области. Поэтому в сегодняшних высоких урожаях есть и её личная заслуга.

Сначала Валентина Гулидова работала во Всероссийском научно-исследовательском и проектно-технологическом институте рапса в Липецке — была заведующей отделом лаборатории интенсивного растениеводства, заведующей отделом земледелия, потом пять лет — деканом сельскохозяйственного факультета, завкафедрой, совершенствовала и внедряла в жизнь самые передовые технологии растениеводства. Написала диссертацию на тему «Теоретическое обоснование современной обработки почвы на примере рапса». Учёный много работала с дозами удобрений: рассчитывала их количество на определённом участке поля и под конкретную культуру. Ведь удобрения — это дорогой материал, и поэтому перерасход не допустим, а недостаток в то же время может сказаться на урожайности.

IMG_5534.jpg

— Я себя называю «играющим тренером»: готовлю научные кадры и сама активно занимаюсь наукой и исследованиями. Агротехнологии сегодня стали очень важным направлением экономики нашего региона и страны в целом. В связи с санкциями мы многие продукты теперь не закупаем и всё выращиваем и производим сами. Постепенно налаживается работа и семенным материалом — это было узкой проблемой в технологии растений: долгое время мы работали на импортных семенах, особенно это касается сахарной свёклы. Благодаря науке и селекции и этот вопрос постепенно выправляется! — Рассказала Валентина Гулидова.

C 2002 года Валентина Гулидова подготовила в ЕГУ сотни сельскохозяйственных кадров. Сейчас профессор читает студентам курс по защите растений и продолжает активно заниматься этой темой — ведь жизнь не стоит на месте и в агротехнологиях постоянно появляется что-то новое.

Выпускники Валентины Гулидовой, получившие специальность учёный-агроном, востребованы по всей стране — многие работают в Волгоградской, Рязанской областях. Но и в нашем регионе нехватка агрономических кадров — поэтому всё больше выпускников остаются работать в Липецкой области. И ребятам с первых лет работы доверяют руководящие должности!

Среди награждённых были и совсем молодые учёные. Студентка четвёртого курса ЛГТУ по направлению «Социология» Мария Разомазова ещё год назад заняла третье место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. В этом году очередная награда — премия имени Сергея Коцаря в 70 тысяч рублей. Её вручают за значительный вклад в развитие и популяризацию науки студентам, преподавателям и аспирантам высших учебных учреждений, чьи достижения и исследования заслуживают особого признания.

IMG_5750.jpg

Мария Разомазова получила премию за работу «Роль профессорской среды в эволюции политических ориентиров преподавателей высшей школы». Для неё девушка провела целый цикл интервью с преподавателями вузов — причём не только липецких, но и вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Она попыталась выяснить политические взгляды учёных.

— Страшно ли было задавать неудобные вопросы? Нет! Преподаватели — люди образованные и понимающие, они прекрасно знают, что такое социологический опрос. К тому же ответы были анонимными, поэтому довольно объективными и честными. Зато теперь я уверена: наши дети, наша молодёжь, выпускники вузов находятся в надёжных и очень правильных руках, и бояться и переживать точно не стоит! — Сказала Мария Разомазова, очень увлечённая не только политической социологией, но и как оказалось — демографией.

Сейчас 21-летняя Мария работает над новой темой «Эгалитарные и консервативные установки молодых женщин и мужчин» и разбирается в сложном брачном вопросе: почему для современных девушек и парней семья и дети становятся проблемой, почему брак стал восприниматься исключительно как узы, обязательства и рабство. А ведь на самом деле это и поддержка, и забота, и счастье! Работа злободневная, интересная и может быть очень востребованной. Также в ближайших планах начинающего учёного — защитить диплом и поступить в магистратуру.

Среди награждённых ко Дню науки были учёные ЛГТУ, ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, РАНХиГС при президенте РФ, ЕГУ им. И. Бунина. Премию имени Сергея Коцаря получили восемь человек, премию имени Николая Басова — двое.

IMG_5768.jpg

— В Липецкой области сформировалась уже добрая традиция встречаться с заслуженными учёными и молодыми дарованиями академической и научной среды. Дай бог, чтобы так и продолжалось! Хотелось бы поблагодарить вас за огромный труд, за научные изыскания — это локомотив, драйвер, двигатель прогресса в любой отрасли. Всё начинается с ваших инновационных разработок и предложений. Наука — неотъемлемая часть развития всей страны. Желаю вам свежих академически и практически исполнимых идей, — отметил спикер облсовета Владимир Сериков.

— Тот вклад в науку, который вы внесли — крайне неоценим. Именно вы на Липецкой земле её сейчас прославляете. Удачи, новых свершений, новых идей и их реализации, — добавила заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова.

Также премию Сергея Коцаря в этом году получила преподаватель ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Марина Тычинина, которая занимается исследованием в области педагогики. Её работа посвящена знакомству дошкольников с историей родного края на примере местных достопримечательностей. Ещё она награждённая — преподаватель ЛГТУ Анастасия Заева занимается поиском оптимального состава цементных смесей с улучшенными показателями химических и физических свойств для использования в строительстве медицинских учреждений.

IMG_5613.jpg

IMG_5868.jpg

В завершении торжественного приёма учёные смогли задать вопросы спикеру облсовета Владимиру Серикову и вице-губернатору Юлии Котляровой. Вопросы были самые разные: про три наиболее важных качества молодого учёного, про использование искусственного интеллекта в работе, про студенческие годы, про переход обучения в онлайн-формат. А самым неожиданным от учёных оказался вопрос о том, как пропасть в команду губернатора.

IMG_5834.jpg

— Попасть в команду губернатора на самом деле достаточно не сложно. Если вы идейный, если вы амбициозный, если у вас есть цель и совершенно точно вы хотите принести пользу своей Липецкой земле — то Игорь Георгиевич всегда говорит: «Добро пожаловать!», — отвечала Юлия Котлярова.
наука
образование
1
0
2
2
5

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зимний рыбак
19 минут назад
липчане, имеющие ученую степень доктора наук, работающие не менее 10 лет в организациях региона, готовящие кадры высшей квалификации, внесшие значительный вклад в популяризацию науки. И за всё это 250000 р.? Очень щедро, как бы бюджет не пострадал
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить