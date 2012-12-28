Все новости
Общество
419
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан

Нас ждут спектакли в обоих театрах, неформальный разбор культового фильма и … туман.

К морозу добавится туман

Днём в Липецке от -15 до -17 градусов. Осадки не ожидаются, но возможен туман.

IMG_3941.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Берзина, 2;
- пр-т. Победы, 22а.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Базовый проезд;
- ул. Зегеля, 9а, 19;
- ул. З. Космодемьянской, 1а, 7а, 39а, 45д;
- ул. Инженерная, 5, 5а;
- ул. Лесопарковое хозяйство, 21в, 116;
- ул. Нижняя Логовая, 4;
- ул. Осенний проезд, 1а, 1б, 1в, 1г, 1ж;
- ул. Плеханова, 1б, 3;
- ул. Фурманова, 2а, 53а;
- пл. им. Г.В. Плеханова, 1, 1а.

В частом секторе третий день подряд отключат электричество на улице Орловской.

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

Пробки

Заторы в городе возникают обычно спонтанно, поэтому не обойтись без «Яндекс-карт» или аналогичных приложений, которые помогут не угодить в пробку.


Найти работу

В 10:00 в кадровом Центре «Работа России» (рл. Победы, 6а) начнётся ярмарка вакансий (18+).

bb500043e835a1404ea01c418a4756bd.jpg

Десятки работодателей будут набирать персонал. Кто сходит на ярмарку отпишитесь – справедливы ли утверждения в нашей рубрике о сокращении зарплат и начавшихся сложностях с поиском достойной работы.

Финал Mozart-fest

В 19:00 в зале «Унион» состоится финальный концерт роскошного Mozart-fest «Опера и оперетта!» (6+).

DSC_4166.JPG

Липецкий государственный духовой оркестр (главный дирижёр Василий Збаражский), и солисты Липецкой филармонии Игорь Пронин, Наталья Теслина, Максим Рихтер, Артём Тарасов, Сергей Блинков, Михаил Вербицкий и Василиса Савкина, исполнят мелодии и арии из любимых опер и оперетт. В программе музыка И.Дунаевского, Р.Вагнера, В.А.Моцарта, И.Кальмана, И.Штрауса, Дж.Верди, Н. Римского-Корсакова, М.Мусоргского и других.

«Маленький принц»

В 18:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого покажет спектакль «Маленький принц» (12+).

IMG_4037.jpg

Бессмертная классика Антуана де Сент-Экзюпери. «Проснулся утром — убери свою планету, иначе она вся зарастёт баобабами».

Тернистый путь в высший свет 

В 18:30 в драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут спектакль «Д-р» (16+).

u6r0x3gy2jglk6f9hl6eqozk8mdlhtrr.jpg

Комедия в двух действиях по пьесе Б.Нушича. … Он имеет хороший доход, ищет возможность любыми путями попасть в высшее общество и видит шанс в степени доктора философии. Титул этот, подтверждённый дипломом и открывающий дверь в будущее, появился у сына, которого Живота мечтает женить на дочке премьер-министра. Но только ли диплом доктора философии привезён из Фрейбурга? И кто всё же станет единственным наследником?...

Разбор фильма

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится неформальный разбор с Софьей Мигулиной фильма «Достать ножи». США, 2029. Детективная комедия. Режиссёр Райан Джонсон (18+).

Входит в 250 лучших фильмов всех времён по версии «Кинопоиска» - рейтинг 8,2, 54-е место в истории. На следующее утро после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества находят мёртвым. Дело расследует частный детектив Бенуа Блан, которому достаётся настоящий подарок – медсестра покойного, которая физически не выносит ложь. И начинается такое…

MV5BNGQ3NTkzMDMtZTFhMy00MWUzLWFhY2ItNWIxYzExMGUwODEwXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Даниэл Крейг, Анна де Армс, Крис Эванс.

Совесть? Какая совесть?

В 12:00 в библиотеке «Матырской» (ул. Энергостооителей, 5а) пройдёт диспут к 200-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть» (12+).

60058baaae5ac9778165050e.jpg

О пропавшей совести великий писатель говорил ещё два столетия назад. И большой вопрос – нашлась ли она за это время?

Денежные запросы

SuperJob в ходе опроса выяснил, что липчане хотят видеть уровень МРОТ (минимального размера оплаты труда) в среднем 51 900 рублей в месяц.

Аппетиты земляков растут: в июне 2025 года они называли сумму в 51 800 рублей, в январе 2025 – 49 600. Выходит, что за год ожидания жителей Липецка увеличились на 4,6% т.е. в пределах официальной инфляции, с размером которой нас никогда не обманывают.

IMGP728912.jpg

Самые большие ожидания по уровню МРОТ сложились в Москве – 63 100 рублей; Тюмени – 54700 рублей; Краснодаре и Красноярске – по 54600 рублей в месяц. Самыми скромными запросами обладают жители Кирова – 48 800 рублей, Волгограда – 49 400 рублей, Пензы – 49 900 рублей.

С 1 января минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рублей. Субъекты РФ могут установить на своей территории МРОТ выше федерального: в Москве, например, МРОТ в 2026 году достиг 39730 рублей, в Санкт-Петербурге — 31250 рублей.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров по традиции выходят новые фильмы. Знакомим вас и наиболее интересными новинками.

«Равиоли Оли». Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Андрей Никифоров (16+).

Ольга Бузова в роли самой себя получает убыточный пельменный завод в Нижних Теплышках. И начинает бороться за его спасения. Такие фильмы заставляли людей смотреть в СССР, даже был жанр – производственное кино. Правда, главные герои тогда не были такими гламурными.

В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Мария Федукнкив.


«Несвятая Валентина». Россия, 2026. Мелодрама, комедия. Режиссёр Андрей Пантелеев (12+).

Валентина работает в цветочном магазине, отрицает любовь, что очень обостряется в дни праздников, а особенно – в День Святого Валентина. Однажды героиня просыпается с дикой аллергией – как только она видит любую влюбленную парочку, то сразу начинает чихать, а люди рядом мгновенно ссорятся и расстаются.

В ролях: Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Елена Валюшкина.


«Здесь был Юра». Россия, 2026. Драма, музыка. Режиссёр Сергей Малкин (18+).

Трое парней, живущих в московской квартире, десять дней вынуждены присматривать за дядей одного из них. Его зовут Юра, и у него ментальные особенности.

В ролях: Константин Хабенский, Кузьма Котрелёв, дарья Котрелёва.


Дорогие липчане! Морозная неделя рождает свои препятствия, но мы не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (1)

65+
49 минут назад
Даже президент озаботился ростом цен ! Повышение налога как ещё должно отразится , тут простому обывателю было понятно но дума и правительства с высокими зарплатами не хочет понимать . Посадить их на нашу пенсию пусть себе не в чём не « отказывают « .
Ответить
