Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
В мире
33
29 минут назад
В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры по ситуации в Украине
В Абу-Даби стартовал очередной этап переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта.
По данным «РИА Новости», встреча пройдет в закрытом режиме, по ее итогам пресс-конференция не запланирована. Переговоры в Абу-Даби ведутся с пониманием, что Украина не вступит в НАТО, — сообщил источник ТАСС. Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников отмечает, что второй раунд переговоров может быть более многообещающим, чем ожидается.
Изначально делегации должны были встретиться в воскресенье 1 февраля. Перенос объяснили в Кремле «стыковкой графиков трех сторон».
Во втором раунде переговоров российскую делегацию возглавит начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби прошел 23-24 января в закрытом режиме. Стороны охарактеризовали его конструктивным.
0
0
0
0
0
Комментарии