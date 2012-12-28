Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор

Из-за оставленных у мусорок машин, страдают не только липчане, но и регоператор — срываются графики вывоза отходов.

Во дворе дома № 75 по улице Гагарина третьи сутки стоит машина и мешает вывезти мусор.«Вчера мусоровоз подъехал, посигналил, но водитель машину не убрал, а он не смог подъехать к ящикам с мусором», — рассказала одна из жительниц улицы.В пресс-службе «Экопром Липецк» заверили, что мусоровоз на улицу Гагарина будет приезжать, пока не появится возможность забрать отходы. Добавив, что понимают — снегопады сокращают количество парковочных мест, но все же попросили водителей не оставлять автомобили у мусорных баков с 07:00 до 19:00. Именно в это время вывозят мусор.Брошенные у мусорок машины уже не раз срывали график вывоза отходов. Как рассказали в пресс-службе регоператора, проблемы чаще возникают в выходные дни, в среднем до пяти случаев за субботу и воскресенье. В будни ситуация получше — в среднем по два-три случая. Причем не всегда мешающий автомобиль стоит у контейнерной площадки, порой мусоровозам не хватает места для разворота. Поэтому приходится приезжать за отходами до четырех раз, вместо одного.Автомобили, припаркованные в зоне разгрузки-погрузки контейнерной площадки, фиксирует комплекс «Дозор». Только за одну неделю января в Липецке зафиксировано более 60 таких нарушений.