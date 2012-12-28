Все новости
Общество
809
сегодня, 12:11
9

Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор

Из-за оставленных у мусорок машин, страдают не только липчане, но и регоператор — срываются графики вывоза отходов.

Во дворе дома № 75 по улице Гагарина третьи сутки стоит машина и мешает вывезти мусор.



«Вчера мусоровоз подъехал, посигналил, но водитель машину не убрал, а он не смог подъехать к ящикам с мусором», — рассказала одна из жительниц улицы.

В пресс-службе «Экопром Липецк» заверили, что мусоровоз на улицу Гагарина будет приезжать, пока не появится возможность забрать отходы. Добавив, что понимают — снегопады сокращают количество парковочных мест, но все же попросили водителей не оставлять автомобили у мусорных баков с 07:00 до 19:00. Именно в это время вывозят мусор.

Брошенные у мусорок машины уже не раз срывали график вывоза отходов. Как рассказали в пресс-службе регоператора, проблемы чаще возникают в выходные дни, в среднем до пяти случаев за субботу и воскресенье. В будни ситуация получше — в среднем по два-три случая. Причем не всегда мешающий автомобиль стоит у контейнерной площадки, порой мусоровозам не хватает места для разворота. Поэтому приходится приезжать за отходами до четырех раз, вместо одного.

Автомобили, припаркованные в зоне разгрузки-погрузки контейнерной площадки, фиксирует комплекс «Дозор». Только за одну неделю января в Липецке зафиксировано более 60 таких нарушений.
мусор
0
0
1
0
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
аналитик
14 минут назад
Ха за неделю 60 фиксаций нарушений . у вас люди не работают .60 должно быть в день
Ответить
65+
26 минут назад
Нет хозяина в городе ! У хорошего хозяина это машина давно была на штраф стоянке с повышенной оплатой и за неделю простоя была конфискована .
Ответить
гость
28 минут назад
ГАИ в помощь, Экопром-обратитесь, они найдут.
Ответить
Житель
43 минуты назад
Пусть такие водители в наказание сами убирают накопившийся из-за них мусор. Или огромный штраф.
Ответить
Житель
46 минут назад
Нужно издать новый закон: "Если машина стоит рядом с мусоркой - значит машину выбросили. Её нужно вывезти на полигон и утилизировать". Тогда будут ставить свои вёдра не ближе чем 100 метров.
Ответить
Ветеран
53 минуты назад
Ставит и будет ставить, ему так удобно, на остальных наплевать. Это Липецк, детка.
Ответить
САИ
сегодня, 12:31
Это типичный "свинский" эгоизм некоторых двуногих, только о себе, аргумент один, а куда поставить автомобиль, про вывоз мусора - это не моё!
Ответить
Мнение
сегодня, 12:30
"...зафиксировано более 60 таких нарушений" - ну и фиксируйте дальше. Что за немощная власть в городе? Эвакуатор - и вперёд!
Ответить
Виктор
сегодня, 12:30
В городе что нет ни одного эвакуатора ?
Ответить
