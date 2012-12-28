Скандинавский антициклон погостит в Липецкой области с сильными морозами

В регионе ожидается аномально холодная погода на 12-18 градусов ниже обычного.





Среднесуточные температуры составят 20-26 градусов мороза, что на 12-18 градусов ниже нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -18 до -23, днем – от -16 до -21 градусов.





В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -20 до -22 градусов, днем – от -18 до -20 градусов.





День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.

1 февраля Липецкая область останется во власти тыловой части южного циклона, ночью пройдет небольшой снег, днем осадки прекратятся. 2 и 3 февраля регион окажется на южной периферии Скандинавского антициклона – будет преимущественно без осадков, установится аномально холодная погода.