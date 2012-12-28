Общество
456
54 минуты назад
4

Жильцы девятиэтажного дома с апреля живут без лифта

Третью неделю жильцы девятиэтажного дома № 18 по улице Водопьянова поднимаются в свои квартиры по лестницам. В доме не работает лифт.

«В лифтовой компании говорят, что УК «Нефрит», которая обслуживают наш дом, не заплатила и поэтому они отключили лифт. Но жильцы платят исправно. Мы ни до кого не можем дозвонится. Везде пишем и звоним. Все бездействуют», — написали жильцы дома GOROD48.

Оказалось, что лифт отключила «Сервисная лифтовая компания». Он не прошел ежегодное техническое освидетельствование (последнее датируется мартом 2025 года), а также не застрахован. Поэтому лифтовая компания не имеет права его эксплуатировать.

«Сервисная лифтовая компания» предложила УК «Нефрит-Л» обратиться за техническим освидетельствованием в специализированную компанию, но ответа лифтовики до сих пор не получили.

В УК же «Нефрит-Л», куда GOROD48 обратился за комментариями, не отвечают ни по одному телефону.

Тем временем жильцы решили сменить управляющую компанию. Но такая процедура займет не менее месяца, и сколько еще им придется подниматься пешком, неизвестно.

Мэрия Липецка, по просьбе GOROD48, рассказала как менять управляющую компанию:

— В первую очередь необходимо создать инициативную группу жильцов.

— Подобрать новую управляющую компанию. Следует внимательно изучить отзывы об выбранных УК и пообщаться с жителями домов, которые эти управляющие организации обслуживают. Посмотрите на состояние обслуживаемых этими компаниями домов — это поможет получить объективное представление о работе УК.

— Составить повестку общего собрания собственников, которая должна включать вопрос расторжения договора с текущей управляющей компанией. Кроме того, желательно сразу же внести в повестку вопрос о выборе новой компании, сроках передачи ей всей документации и остатка денежных средств. При этом нужно определиться с основанием для расторжения договора: истечение срока, нарушение управляющей компанией условий договора или смена способа управления домом.

— Провести общее собрание собственников и зафиксировать решения в итоговом протоколе. Собрание требует соблюдения большого количества формальностей, поэтому помощь профессионального юриста может оказаться полезной.

— В течение пяти дней уведомить о результатах собрания текущую управляющую компанию. К уведомлению нужно приложить копию итогового протокола общего собрания. Также в течение пяти дней необходимо направить в государственную жилищную инспекцию пакет документов: оригинал протокола общего собрания и принятого решения; реестр собственников жилых помещений дома; реестр уведомления собственников о проведении собрания; оригинал бланков голосования; реестр граждан, которые проголосовали очно и заочно.

— Направить копии протоколов собрания в новую управляющую компанию.

— Новая управляющая компания подписывает договор обслуживания с собственниками помещений.
Комментарии (4)

Решение
19 минут назад
Должны быть прямые платежи за лифт, как за газ. Там же и обслуживание.
гость
21 минуту назад
С апреля прошло только 3 дня
вы
2 минуты назад
только проснулись? На дворе 4 МАЯ
Варвара
38 минут назад
Это чё нужна бумажка нужна а нет главное за неё заплатить нужно а в каком он состоянии уже и не важно
