Общество
299
сегодня, 12:18
2

Программу «Формирование современной городской среды города Липецка» признали малоэффективной

Зато программа «Мой двор» из двоечников и троечников перешла в отличники.

Департамент экономического развития администрации Липецка оценил исполнение 17 муниципальных программ, на которые выделялись средства в 2025 году. На их реализацию было выделено без малого 27 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 26,3 миллиарда, или 97,6% от всех расходов.

Эффективными признаны 11 муниципальных программ: «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка», «Липецк — мы вместе!», «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан», «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка», «Благоустройство территории города Липецка», «Развитие экономического потенциала города Липецка», «Развитие образования города Липецка», «Развитие культуры и туризма в городе Липецке», «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности на территории города Липецка», «Укрепление общественного здоровья в городе Липецке», «Мой двор».

Да-да, программу «Мой двор», которую из года в год называли малоэффективной, вдруг перевели в отличники! В кои-то веки был освоен почти весь бюджет, выделенный на ее реализацию: 333 млн рублей или 98,4% от начального. На эти средства благоустроены 52 дворовые территории. Однако в этом году из-за нехватки средств в региональном бюджете за средства муниципалитета, напомним, будут благоустроены всего две территории: общий двор между домами по улице Кривенкова, 29, улице Мистюкова, 12 и 14, и такой же — для домов по улице Желябова, 14, 16, 28а и улице Гагарина, 33.

Эффективность реализации пяти муниципальных программ оценена как умеренная. В хорошистов-троечников записали программы «Охрана окружающей среды города Липецка», «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке», «Развитие муниципальной службы в городе Липецке», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», «Градостроительная деятельность на территории города Липецка».

А на двойку была выполнена программа «Формирование современной городской среды города Липецка». Ее назвали малоэффективной.

На эту программу выделялись 705,1 млн рублей, а по факту освоены 644,7 миллиона, или 91,4%. В мэрии посчитали, что лишь 33,3% запланированных мероприятий программы оказались выполненными в срок и в полном объеме (в 2024 году процент выполнения этой программы был вдвое выше — 66,7%).

Напомним, что в прошлом году деньги выделялись на обновление 16 общественных территорий: небольшой части аллеи вдоль реки Липовки (между улицами Советской и Первомайской); зоны отдыха «Крепость» у дома №1 на улице Водопьянова (кирпичный игровой городок снесли, а на земельный участок укатали асфальтом под продолжение благоустройства, которое продолжится в этом году); сокольского пляжа и пляжа на Тракторном; сокольского парка (в нем плиткой выложили часть центральной аллеи); пешеходных зон на улицах Айвазовского, 7, Коммунистической, 20 и Студенческий городок, 17; площади Горского; скверов у ДК «Рудничный», в районе перекрестка Лебедянское шоссе с улицей Опытной и в районе улицы Терешковой, 35, улиц Катукова, 34 и Полиграфической, 22; спортивной зоны в Молодежном парке; территории в районе пруда между Сырским Рудником и «Елецким». Также были выполнены работы третьего этапа благоустройства спортивной зоны на Зеленом острове, построен парк аттракционов «Петропарк», обустроена детская площадка в Нижнем парке».

На дно эту программу потянуло как невыполнение в срок работ по строительству сквера в районе улицы Полиграфической, 22 и сквера имени генерала-майора В.Б. Варакина на Терешковой, 35, так и срыв финансирования подпрограммы «Ремонт двора» управляющими компаниями, где выплата субсидий за выполненные работы носила заявительный характер — не все получатели субсидий смогли корректно подать пакет документов в мэрию для расчетов с ними через ГИИС «Электронный бюджет».

В этом году, напомним, из-за трудностей с доходами управлению главного смотрителя на обустройство города выделены мизерные 31,3 млн рублей и еще 163,7 миллиона — управлению строительства (из которых 74,7 миллиона — на завершение парка аттракционов «Петропарк», который мэрия намерена открыть ко Дню города).
администрация Липецка
благоустройство
программа «Мой двор»
Комментарии (2)

16 минут назад
В чем отличие "Благоустройство территории г.Липецка" и "Формирование современной городской среды"? "Мой двор" и "Ремонт двора"?
Ч
42 минуты назад
Неплохо бы щебнем засыпать рытвины по дороге к н.п. Венера .
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
