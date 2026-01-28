После столкновения с фурой легковушку разорвало на части

На дороге Липецк-Хлевное сразу два ДТП с участием фур.

примерно в 15:57 на 21-м километре подъездной дороги от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецку. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ДАФ» под управлением 52-летнего водителя, движущемся во встречном направлении.

Движение на этом участке автодороги не ограничено.





По сообщению очевидцев, на дороге Липецк-Хлевное между сёлами Елец-Лозовка и Боринское произошло сразу два ДТП с участием грузовиков. В одном случае большегруз «ДАФ» столкнулся с «ВАЗом», который от удара буквально разорвало на части.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 68-летний водитель «ВАЗа» госпитализирован в тяжёлом состоянии.В Госавтоинспекции уточнили: ДТП произошло— Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Обстоятельства ДТП уточняются, — добавили в полиции.Во втором случае грузовик улетел в кювет.