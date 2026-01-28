Все новости
Происшествия
1081
54 минуты назад
1

После столкновения с фурой легковушку разорвало на части

На дороге Липецк-Хлевное сразу два ДТП с участием фур. 

По сообщению очевидцев, на дороге Липецк-Хлевное между сёлами Елец-Лозовка и Боринское произошло сразу два ДТП с участием грузовиков. В одном случае большегруз «ДАФ» столкнулся с «ВАЗом», который от удара буквально разорвало на части.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 68-летний водитель «ВАЗа» госпитализирован в тяжёлом состоянии.

IMG_7932.jpeg

IMG_7931.jpeg

В Госавтоинспекции уточнили: ДТП произошло примерно в 15:57 на 21-м километре подъездной дороги от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецку. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ДАФ» под управлением 52-летнего водителя, движущемся  во встречном направлении. Движение на этом участке автодороги не ограничено. 
IMG_7930.jpeg

IMG_7922.jpeg+2026-01-28-16.57.04+niz.jpg

IMG_7924.jpeg+2026-01-28-16.57.04+niz.jpg

IMG_7925.jpeg+2026-01-28-16.57.04+niz.jpg

— Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Обстоятельства ДТП уточняются, — добавили в полиции.

Во втором случае грузовик улетел в кювет.

IMG_7926.jpeg+2026-01-28-16.57.04+niz.jpg
авария
ДТП
0
1
3
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дотошный
37 минут назад
на две части слышал но что бы на три не слышал
Ответить
