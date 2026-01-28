Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Происшествия
1081
54 минуты назад
1
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
На дороге Липецк-Хлевное сразу два ДТП с участием фур.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 68-летний водитель «ВАЗа» госпитализирован в тяжёлом состоянии.
В Госавтоинспекции уточнили: ДТП произошло примерно в 15:57 на 21-м километре подъездной дороги от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецку. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ДАФ» под управлением 52-летнего водителя, движущемся во встречном направлении. Движение на этом участке автодороги не ограничено.
— Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Обстоятельства ДТП уточняются, — добавили в полиции.
Во втором случае грузовик улетел в кювет.
0
1
3
1
0
Комментарии (1)