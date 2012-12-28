Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
сегодня, 19:41
Победа! Липецкие хоккеисты героически выиграли первый раз в году
В Мичуринске команда была на волосок от поражения в серии буллитов.
В послематчевой «лотерее» Евстигнеев и Ко были на волоске от проигрыша, потому что хозяева реализовали первый же бросок, а у нашей команды промахнулись Глеб Бутенко и Иван Верещагин. Счёт в серии оставался – 1:0, и если бы Иван Заречнев не забил, то горевать липчанам очередное горе. Однако Иван каскадом финтов запутал голкипера и забросил спасительную шайбу – 1:1!
А решающий буллит хладнокровно исполнил Максим Рихард, не ставший сближаться с вратарём, а «прошивший» ворота с дальней дистанции.
Рихард забил и в основное время матча (19-я минута), а также Аркадий Харитонов (31-я), Данил Зубаков (52-я).
Увы, уйти с предпоследнего места эта победа липчанам не помогла: 30 матчей и всего 21 очко. Отставание от зоны плей-офф составляет 8 очков – не пропасть, но чтобы приблизиться, выигрывать нужно чаще. С учётом прошлого года серия поражений команды составила 7 игр.
30 и 31 января липецкие хоккеисты увидят Краснодар и сыграют с «Гвардией», которая как раз и идёт на нижнем проходном 8-м месте.
