Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
На Троекуровском кладбище простились с режиссёром Олейниковым
В Москве прошла церемония прощания с режиссёром, продюсером и членом Академии российского телевидения Александром Олейниковым. Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет.
Проститься с режиссером пришли гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, народные артисты России Дмитрий Маликов и Лариса Долина, режиссер Федор Бондарчук и другие.
Телеведущего и продюсера Александра Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Олейников умер ночью 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти продюсера стал оторвавшийся тромб.
Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Получил образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры (МГИК). Начал работать на телевидении с 1985 года. В 1992 году Олейников вел программу X телекомпании «ВИD». Через год начал работать на телеканале «ТВ-6 Москва», был секретарем Союза кинематографистов.
В 1995 году занял должность управляющего Службы производства программ телеканала «ТВ-6 Москва», в 1997 году стал гендиректором дирекции «ТВ-6 Москва» Московской независимой вещательной корпорации (МНВК).
В начале 2000-х Олейников стал членом Академии российского телевидения.
