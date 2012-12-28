На Троекуровском кладбище простились с режиссёром Олейниковым

В Москве прошла церемония прощания с режиссёром, продюсером и членом Академии российского телевидения Александром Олейниковым. Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет.