На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
В доме на Кузнечной пятый день нет воды
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
В Липецке бывший судебный пристав осуждена за превышение должностных полномочий
Происшествия
На Алмазной столкнулись самосвал и автокран
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
На область надвигается непогода
Погода в Липецке
Происшествия
сегодня, 13:44
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй

В прошлом году женщина-инвалид первой группы узнала, что два года назад якобы продала свой земельный пай за полмиллиона.

В Усманском районе женщина-инвалид первой группы неожиданно выяснила, что земельный пай, право собственности на который она зарегистрировала в 2009 году и впоследствии передала в аренду сельскохозяйственной организации, в 2023-м году она якобы продала этой организации за полмиллиона рублей. Но женщина этого не делала и деньги за продажу земли не получала. Да и о факте сделки она узнала двумя годами позже.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокуратура Усманского района добилась признания незаконными договора купли-продажи земельного участка и регистрационной записи о переходе права собственности. Земля возвращена женщине.

«Почерковедческая экспертиза показала: подпись, выполненная от имени продавца в договоре купли-продажи, является поддельной. Деньги за приобретенный участок ей не передавались. Следственным отделом ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Юрист предприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер заключены под стражу», — добавили в прокуратуре.
мошенничество
Комментарии (2)

Роман Чехов
50 минут назад
Дано: сельская местность население работники сельского хозяйства у них были паи Найти: население сельской местности с паями. Учителя искать не надо!
Фокс
59 минут назад
Ну а где в аграрной сфере знатные герои- орденоносцы: трактористы, комбайнёры, доярки, свекловоды, птичницы? Что же так вышло, что в этой самой "сфере" одни сферисты?
