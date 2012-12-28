Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй

В прошлом году женщина-инвалид первой группы узнала, что два года назад якобы продала свой земельный пай за полмиллиона.

В Усманском районе женщина-инвалид первой группы неожиданно выяснила, что земельный пай, право собственности на который она зарегистрировала в 2009 году и впоследствии передала в аренду сельскохозяйственной организации, в 2023-м году она якобы продала этой организации за полмиллиона рублей. Но женщина этого не делала и деньги за продажу земли не получала. Да и о факте сделки она узнала двумя годами позже.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокуратура Усманского района добилась признания незаконными договора купли-продажи земельного участка и регистрационной записи о переходе права собственности. Земля возвращена женщине.«Почерковедческая экспертиза показала: подпись, выполненная от имени продавца в договоре купли-продажи, является поддельной. Деньги за приобретенный участок ей не передавались. Следственным отделом ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Юрист предприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер заключены под стражу», — добавили в прокуратуре.