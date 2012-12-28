Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
1063
сегодня, 13:44
2
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
В прошлом году женщина-инвалид первой группы узнала, что два года назад якобы продала свой земельный пай за полмиллиона.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокуратура Усманского района добилась признания незаконными договора купли-продажи земельного участка и регистрационной записи о переходе права собственности. Земля возвращена женщине.
«Почерковедческая экспертиза показала: подпись, выполненная от имени продавца в договоре купли-продажи, является поддельной. Деньги за приобретенный участок ей не передавались. Следственным отделом ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Юрист предприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер заключены под стражу», — добавили в прокуратуре.
1
2
4
1
0
Комментарии (2)