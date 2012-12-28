И в технике и в бою – липецкие рукопашники взяли «Вершину»

Наши бойцы огненно начали год – 2 «золото», 2 «серебра» и «бронза» среди взрослых.









Медали всех достоинств завоевали липецкие мастера рукопашного боя в Курске на Всероссийском турнире «Вершина».В первый день участники из 17 регионов России состязались в демонстрации показательной техники, где им предстояло показать приёмы против ножа, палки, пистолета, освобождение от захватов и т.д. Опытные липчане обладатель Кубка мира и призёр чемпионата мира Евгений Исаев и призёр чемпионата Азии Сергей Севостьянов взяли «золотые» медали в своих категориях. Никита Иванников, которому недавно исполнилось 18 лет, впервые выступал среди взрослых и справился очень достойно, взял «бронзу».Лазарь, как и Иванников, по возрасту ещё является юниором, но с 18 лет разрешено выступать и среди взрослых.