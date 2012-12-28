Все новости
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли
Происшествия
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Общество
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Происшествия
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
70-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Подросток и 20-летний парень задержаны за магазинные кражи
Происшествия
Хоккеистов убрали из команды – впрочем, и это «Липецку» не помогло
Спорт
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
И в технике и в бою – липецкие рукопашники взяли «Вершину»
Спорт
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +1
Погода в Липецке
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Спорт
62
19 минут назад

И в технике и в бою – липецкие рукопашники взяли «Вершину»

Наши бойцы огненно начали год – 2 «золото», 2 «серебра» и «бронза» среди взрослых.

Медали всех достоинств завоевали липецкие мастера рукопашного боя в Курске на Всероссийском турнире «Вершина».

В первый день участники из 17 регионов России состязались в демонстрации показательной техники, где им предстояло показать приёмы против ножа, палки, пистолета, освобождение от захватов и т.д. Опытные липчане обладатель Кубка мира и призёр чемпионата мира Евгений Исаев и призёр чемпионата Азии Сергей Севостьянов взяли «золотые» медали в своих категориях. Никита Иванников, которому недавно исполнилось 18 лет, впервые выступал среди взрослых и справился очень достойно, взял «бронзу».

й1.jpg

Евгений Исаев на вершине

й2.jpg

Сергей Севостьянов во главе пьедестала почёта

Второй день был посвящён самим боям. Иванников в весовой категории до 73 кг и здесь дебютировал на взрослом ковре, в первом бою победил представителя хозяев, во втором – спортсмена Саратовской области. В финале ему противостоял более чем серьёзный противник – Гебек Рамазанов из Воронежа, мастер спорта и призёр чемпионата России по ММА. Рубилово вышло знатным, но пока верх взял опыт – 8:7. Иванников добавил к своей коллекции «серебро».

й5.jpg

Никита Иванников, 2-е место

В категории до 88 кг на новый уровень переходил и липчанин Константин Лазарь, в прошлом победитель первенства мира среди юношей. Его выступление – две победы, в том числе над сильным Ярославом Смирновым из Московской области, поражение в финале и «серебро».

й4.jpg

Лазарь, как и Иванников, по возрасту ещё является юниором, но с 18 лет разрешено выступать и среди взрослых.

Все спортсмены занимаются в Академии спортивных единоборств-48 (АСЕ-48) и тренируются в зале «Чемпион», который работает под эгидой ГУ МЧС России по Липецкой области. Подготовили бойцов тренеры Сергей Калгин и Павел Набатников.

й3.jpg
