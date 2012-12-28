Все новости
Общество
458
сегодня, 10:16
3

«Дорожное агентство Липецкой области» требует с подрядчика по строительству «Восточного обхода» 79,5 миллиона рублей

Арбитражный суд рассматривает спор по контракту на строительство дороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка».

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось «Дорожное агентство Липецкой области» (ОКУ «Липецкавтодор») с иском к ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» (ООО «УПМК-22»).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, областное учреждение требует с подрядчика 64,2 миллиона рублей неосновательного обогащения (неотработанного аванса) и 15,3 миллиона рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на строительство дороги «Восточный обход промышленной зоны Липецка».

«Дорожное агентство Липецкой области» указывает, что, несмотря на завершение работ и их приемку, у ответчика осталась неотработанная сумма аванса, а также имеется просрочка, повлекшая начисление неустойки. Кроме того, в иске содержится требование обязать подрядчика подписать дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта с учетом фактической стоимости выполненных работ», — рассказали в суде.

ООО «УПМК-22» оспаривает заявленные требования. Общество настаивает, что работы выполнены в полном объеме и приняты заказчиком без замечаний, а подписанные акты приемки подтверждают стоимость выполненных обязательств. Со слов подрядчика, у него возникли непредвиденные затраты на сумму 68,3 миллиона рублей, на которые и был использован аванс. Взыскание понесенных ООО «УПМК-22» затрат также является предметом судебного спора по другому делу.

Напомним, вторая очередь Восточного обхода Липецка — самый масштабный региональный дорожный проект десятилетия. Общая протяженность дороги — чуть больше 12 километров.  Она обошлась области более чем в три миллиарда рублей.

Фото: t.me/dor_trans48 
дорожные работы
1
0
0
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
16 минут назад
Чтобы дойти до твердого слоя земли , экскаваторам приходилось вынимать мягкий грунт , я сам видел как они уходили на большую глубину , вы представляете себе как глубоко надо было им копать , туда мог бы поместиться трехэтажный дом и это есть непредвиденные расходы , а это плюс расход топлива , вывоз мусора , да там разгребать до фига было
Ответить
Дружок
34 минуты назад
Дорога просто шикарная , мост широкий , все сделано на отлично и к тому же акт по приемке уже подписан Так зачем теперь трепать нервы строителям , которым и так тяжело , они работали в жару , нехорошо отбирать у них хлеб , нехорошо
Ответить
Это просто с ума сойти
52 минуты назад
12 км 3 миллиарда руб. !!!!!400 миллионов рублей 1 километр стоит.
Ответить
