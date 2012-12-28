«Дорожное агентство Липецкой области» требует с подрядчика по строительству «Восточного обхода» 79,5 миллиона рублей

Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Арбитражный суд рассматривает спор по контракту на строительство дороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, областное учреждение требует с подрядчика 64,2 миллиона рублей неосновательного обогащения (неотработанного аванса) и 15,3 миллиона рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на строительство дороги «Восточный обход промышленной зоны Липецка».
«Дорожное агентство Липецкой области» указывает, что, несмотря на завершение работ и их приемку, у ответчика осталась неотработанная сумма аванса, а также имеется просрочка, повлекшая начисление неустойки. Кроме того, в иске содержится требование обязать подрядчика подписать дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта с учетом фактической стоимости выполненных работ», — рассказали в суде.
ООО «УПМК-22» оспаривает заявленные требования. Общество настаивает, что работы выполнены в полном объеме и приняты заказчиком без замечаний, а подписанные акты приемки подтверждают стоимость выполненных обязательств. Со слов подрядчика, у него возникли непредвиденные затраты на сумму 68,3 миллиона рублей, на которые и был использован аванс. Взыскание понесенных ООО «УПМК-22» затрат также является предметом судебного спора по другому делу.
Напомним, вторая очередь Восточного обхода Липецка — самый масштабный региональный дорожный проект десятилетия. Общая протяженность дороги — чуть больше 12 километров. Она обошлась области более чем в три миллиарда рублей.
Фото: t.me/dor_trans48
