Происшествия
сегодня, 09:51
Бетоновоз горел в гараже под Липецком
От огня могла пострадать другая техника.
По словам очевидцев, горела кабина грузовика «МАЗ». Бетоновоз потушили пожарные. В огне повреждения могла получить и другая техника.
Комментарии (1)