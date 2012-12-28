Здоровье
Двухлетний мальчик ел яблоко и едва не подавился им насмерть
В областной детской больнице спасли жизнь малышу.
В своем телеграм-канале региональный министр здравоохранения Лилия Самошина рассказала, что было дальше. «Была проведена экстренная бронхоскопия. Из трахеи и бронхов врачи достали множественные кусочки яблока. Более часа потребовалось опытной бригаде эндоскопистов и анестезиологов, что бы извлечь все инородные тела и восстановить нормальное дыхание ребёнка».
