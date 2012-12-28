Двухлетний мальчик ел яблоко и едва не подавился им насмерть

В областной детской больнице спасли жизнь малышу.

Двухлетний малыш ел яблоко и поперхнулся. Родители привезли мальчика в областную детскую больницу с затрудненным дыханием: каждый вдох сопровождался хрипами. Врачи приемного покоя определили, что одно легкое ребенка полностью выключено из дыхания, так как в него попали кусочки яблока, второе функционирует не в полном объёме. Стало ясно, что малыш в смертельной опасности.В своем телеграм-канале региональный министр здравоохранения Лилия Самошина рассказала, что было дальше. «Была проведена экстренная бронхоскопия. Из трахеи и бронхов врачи достали множественные кусочки яблока. Более часа потребовалось опытной бригаде эндоскопистов и анестезиологов, что бы извлечь все инородные тела и восстановить нормальное дыхание ребёнка».