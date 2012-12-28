Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную

Тротуары вдоль дороги завалены снегом. Убрать его с помощью техники невозможно.

Липчанка Ирина рассказала GOROD48 о заваленных снегом тротуарах вдоль отрезка улицы Неделина, ведущего через лог от Центрального рынка к областной стоматологической поликлинике.«Пешеходы еле ходят по так называемому тротуару, боясь свалиться в лог! Трактор почистил дорожку частями, где как раз страшно, там объехал, а люди пусть падают в лог, чего шмыгают туда-сюда», — возмутилась Инна.Причем судя по фотографиям и видео, которые сделала липчанка, тротуары остаются в таком состоянии как минимум с 4 января.Эти снимки сделаны 4 январяА видео снято через две неделиВ мэрии GOROD48 пообещали, что уже сегодня дворники управления благоустройства расчистят тротуары, причем вручную.«В связи с ограниченной шириной пешеходного участка, проезд техники небезопасен. Поэтому механизированная уборка здесь невозможна», — сказали в пресс-службе администрации города.