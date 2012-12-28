С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Общество
528
сегодня, 11:37
2
Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную
Тротуары вдоль дороги завалены снегом. Убрать его с помощью техники невозможно.
«Пешеходы еле ходят по так называемому тротуару, боясь свалиться в лог! Трактор почистил дорожку частями, где как раз страшно, там объехал, а люди пусть падают в лог, чего шмыгают туда-сюда», — возмутилась Инна.
Причем судя по фотографиям и видео, которые сделала липчанка, тротуары остаются в таком состоянии как минимум с 4 января.
Эти снимки сделаны 4 января
А видео снято через две недели
В мэрии GOROD48 пообещали, что уже сегодня дворники управления благоустройства расчистят тротуары, причем вручную.
«В связи с ограниченной шириной пешеходного участка, проезд техники небезопасен. Поэтому механизированная уборка здесь невозможна», — сказали в пресс-службе администрации города.
1
1
3
0
2
Комментарии (2)