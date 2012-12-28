Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
Двоих мальчиков весом около килограмма доставили в новом реанимобиле на операции
Общество
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке
Общество
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную
Общество
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей
Происшествия
Общество
528
сегодня, 11:37
2

Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную

Тротуары вдоль дороги завалены снегом. Убрать его с помощью техники невозможно.

Липчанка Ирина рассказала GOROD48 о заваленных снегом тротуарах вдоль отрезка улицы Неделина, ведущего через лог от Центрального рынка к областной стоматологической поликлинике.

«Пешеходы еле ходят по так называемому тротуару, боясь свалиться в лог! Трактор почистил дорожку частями, где как раз страшно, там объехал, а люди пусть падают в лог, чего шмыгают туда-сюда», — возмутилась Инна.

Причем судя по фотографиям и видео, которые сделала липчанка, тротуары остаются в таком состоянии как минимум с 4 января.





Эти снимки сделаны 4 января



А видео снято через две недели

В мэрии GOROD48 пообещали, что уже сегодня дворники управления благоустройства расчистят тротуары, причем вручную.

«В связи с ограниченной шириной пешеходного участка, проезд техники небезопасен. Поэтому механизированная уборка здесь невозможна», — сказали в пресс-службе администрации города.
ЖКХ
1
1
3
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
58 минут назад
Ограждение опасного места, как всегда, не предусмотрено.
Ответить
Здесть не мост, но овраг
19 минут назад
А-а, поэтому там находят сорвавшихся в Каменный лог. Какой-нибудь "забубенный" шел, оступился, упал. Итог - все знают.
Ответить
