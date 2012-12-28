Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Читать все
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов
Происшествия
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
На Студёновской столкнулись реанимобиль и «ВАЗ»: пострадала женщина
Происшествия
Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд
Происшествия
Читать все
НЛМК Live
12
9 минут назад

НЛМК приглашает школьников в программу «ПрофСтарт»

НЛМК приглашает девятиклассников в профориентационную образовательную программу - «ПрофСтарт». Она поможет определиться с профессией, подготовиться к ОГЭ по математике и получить бонусную выплату при поступлении в базовые учебные заведения комбината.

Программа «ПрофСтарт» проходит на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума. За три месяца школьники познакомятся с востребованными металлургическими профессиями, пройдут курс по подготовке к ОГЭ по математике, побывают на мастер-классах в производственных мастерских и лабораториях и посетят комбинат с экскурсией. В Центре карьеры НЛМК их ждут квизы, настольные игры, квесты по металлургии.

ПрофСтарт 1.jpg

Участие в профориентационной программе бесплатное, его финансирует комбинат. Подать заявку можно по ссылке. Подробная информация по телефону: 447-447. Заявки на участие принимаются до 5 февраля.

ПрофСтарт_130126.jpg

Занятия будут проходить 2 раза в неделю с 5 февраля по 20 апреля. Диплом об окончании программы дает возможность получен бонусной выплаты при поступлении в Липецкий металлургический колледж и Липецкий политехнический техникум. Лучше выпускники пройдут интенсивный курс по математике, перед ОГЭ.

Профориентационная программа для девятиклассников стартовала в 2016 году и помогла определиться с профессией около 600 школьникам. За последние 5 лет в базовые учебные заведения НЛМК поступило 64% выпускников «ПрофСтарта».

Реклама. ПАО "НЛМК"





Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить