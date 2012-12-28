НЛМК приглашает школьников в программу «ПрофСтарт»

НЛМК приглашает девятиклассников в профориентационную образовательную программу - «ПрофСтарт». Она поможет определиться с профессией, подготовиться к ОГЭ по математике и получить бонусную выплату при поступлении в базовые учебные заведения комбината.

Программа «ПрофСтарт» проходит на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума. За три месяца школьники познакомятся с востребованными металлургическими профессиями, пройдут курс по подготовке к ОГЭ по математике, побывают на мастер-классах в производственных мастерских и лабораториях и посетят комбинат с экскурсией. В Центре карьеры НЛМК их ждут квизы, настольные игры, квесты по металлургии.





Участие в профориентационной программе бесплатное, его финансирует комбинат. Подать заявку можно по ссылке. Подробная информация по телефону: 447-447. Заявки на участие принимаются до 5 февраля.





Занятия будут проходить 2 раза в неделю с 5 февраля по 20 апреля. Диплом об окончании программы дает возможность получен бонусной выплаты при поступлении в Липецкий металлургический колледж и Липецкий политехнический техникум. Лучше выпускники пройдут интенсивный курс по математике, перед ОГЭ.

Профориентационная программа для девятиклассников стартовала в 2016 году и помогла определиться с профессией около 600 школьникам. За последние 5 лет в базовые учебные заведения НЛМК поступило 64% выпускников «ПрофСтарта».

