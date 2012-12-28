34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей

А грязинца обманули почти на 50 тысяч рублей при покупке колёс.

34-летний житель Липецка перевёл на «безопасный счёт» 888 000 рублей после звонка «сотрудников налоговой службы». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, деньги он отправил еще 17 января, но обратился в полицию только вчера.40-летняя липчанка с 16 по 22 января пыталась заработать, откликнувшись на предложение в мессенджере. В результате женщина лишилась 64 000 рублей.57-летнего жителя Грязей 21 января обманули при покупке автомобильных колёс. Продавцу-мошеннику он перевёл 49 900 рублей.