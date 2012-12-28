С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Происшествия
46 минут назад
3
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
А грязинца обманули почти на 50 тысяч рублей при покупке колёс.
40-летняя липчанка с 16 по 22 января пыталась заработать, откликнувшись на предложение в мессенджере. В результате женщина лишилась 64 000 рублей.
57-летнего жителя Грязей 21 января обманули при покупке автомобильных колёс. Продавцу-мошеннику он перевёл 49 900 рублей.
