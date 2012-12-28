В России
В Нижнекамске подросток напал с ножом на уборщицу в лицее
В Нижнекамске у 13-летнего подростка, напавшего с ножом на уборщицу в лицее, изъяли нож, маску и тактические перчатки.
Сообщение о нападении поступило в полицию в 8.56, — сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан. Нападавшему ученику 13 лет.
«Обстоятельства и мотивы действий нападавшего устанавливаются», — уточнило ведомство.
СК пояснил, что у подростка произошел конфликт с работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения. Кроме этого, школьник произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения.
Уточняется, что школьник перед нападением на уборщицу взорвал три петарды, — сообщил мэр города Радмир Беляев в своем официальном Telegram-канале.
Ученики не пострадали, — добавил он.
«Все экстренные службы находятся в Лицее 37. По предварительной информации, ученик 7 класса напал с ножом на сотрудницу. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудников внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, родители в школе. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении градоначальника.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 (халатность).
