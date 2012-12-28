Все новости
В России
51
24 минуты назад

В Нижнекамске подросток напал с ножом на уборщицу в лицее

В Нижнекамске у 13-летнего подростка, напавшего с ножом на уборщицу в лицее, изъяли нож, маску и тактические перчатки.

У учащегося, напавшего на уборщицу школы в Нижнекамске, изъяли нож, маску и тактические перчатки, — передают ТАСС и RT со ссылкой на источники в Росгвардии.

Сообщение о нападении поступило в полицию в 8.56, — сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан. Нападавшему ученику 13 лет.

«Обстоятельства и мотивы действий нападавшего устанавливаются», — уточнило ведомство.

СК пояснил, что у подростка произошел конфликт с работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения. Кроме этого, школьник произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения.

Уточняется, что школьник перед нападением на уборщицу взорвал три петарды, — сообщил мэр города Радмир Беляев в своем официальном Telegram-канале.

Ученики не пострадали, — добавил он.

«Все экстренные службы находятся в Лицее 37. По предварительной информации, ученик 7 класса напал с ножом на сотрудницу. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудников внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, родители в школе. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении градоначальника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 (халатность).
нападение
лицей
дети
подросток
