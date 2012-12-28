Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
84-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 722 тысячи рублей
А 45-летний липчанин хотел купить снегоуборочную машину и лишился 45 000 рублей.
64-летний мужчина хотел купить запчасти для автомобиля — объявление он увидел в специализированной группе социальной сети. Продавцу-мошеннику он отправил 10 000 рублей.
45-летний липчанин покупал снегоуборочную машину через сайт объявлений и лишился 45 000 рублей. Деньги он перевёл через QR-код, присланный ему по электронной почте.
Также 20 января в липецкий отдел полиции №7 обратился 33-летний мужчина — он перевёл 10 000 рублей написавшей ему «родственнице». Но на самом деле деньги просили мошенники.
