Происшествия
91
21 минуту назад

Жители Липецкой области продолжают занимать деньги мошенникам

Аферисты взламывают чужие аккаунты и создают фейковые страницы.

Растет число мошенничеств, связанных с одалживанием денег. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 10 января 37-летняя ельчанка по просьбе от брата в мессенджере перевела 20 000 рублей, как оказалось — мошенникам.

14 января в Лебедяни 61-летний мужчина перевел 15 000 рублей знакомому, но от его лица писали мошенники.

18 января в полицию обратилась 51-летняя женщина: у неё попросили в долг 18 000 рублей от имени подруги.

20 января в липецкий отдел полиции №7 обратился 33-летний мужчина — он перевёл 10 000 рублей «родственнице».

Липчанам напоминают простые правила: если у вас просят в долг, перезвоните лично и уточните просьбу до того, как перевели деньги. Не переводите деньги на незнакомые карты и счета, если они не привязаны к телефону и имени просящего. Не переходите по ссылкам и не открывайте файлы, которые вам присылают.
мошенничество
