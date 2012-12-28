Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Жители Липецкой области продолжают занимать деньги мошенникам
Аферисты взламывают чужие аккаунты и создают фейковые страницы.
14 января в Лебедяни 61-летний мужчина перевел 15 000 рублей знакомому, но от его лица писали мошенники.
18 января в полицию обратилась 51-летняя женщина: у неё попросили в долг 18 000 рублей от имени подруги.
20 января в липецкий отдел полиции №7 обратился 33-летний мужчина — он перевёл 10 000 рублей «родственнице».
Липчанам напоминают простые правила: если у вас просят в долг, перезвоните лично и уточните просьбу до того, как перевели деньги. Не переводите деньги на незнакомые карты и счета, если они не привязаны к телефону и имени просящего. Не переходите по ссылкам и не открывайте файлы, которые вам присылают.
