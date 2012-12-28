Все новости
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
В Грязях горел жилой дом модной архитектуры
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
Тротуар на мосту через Каменный лог перерыли энергетики
Общество
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Происшествия
24-летняя женщина за чужой счёт заказала на «Wildberries» товаров на 482 130 рублей
Происшествия
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
Статистика: четверть трат на платные услуги составили расходы на ЖКХ
Экономика
Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области снег, немного туманно и до -9
Погода в Липецке
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
Происшествия
В России
49
52 минуты назад

РБК сообщает о возможной покупке «Домодедово» аэропортом Шереметьево

Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже «Домодедово», АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие.

АО «Международный аэропорт Шереметьево» заявило о готовности участвовать во втором этапе конкурса по продаже аэропорта Домодедово, если государство примет решение его провести. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьево со ссылкой на генерального директора аэропорта Михаила Василенко.

«Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже «Домодедово», АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие», — пишет РБК со ссылкой на слова представителей компании. Пресс-служба сообщила, что после продолжительного анализа аэропорт «Шереметьево» принял решение участвовать в открытом аукционе по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», хотя проект отличается высокой степенью сложности и предполагает значительный объем инвестиций.

В компании указали, что, по их данным, долг аэропорта Домодедово по кредитам превышает 75 млрд рублей, а текущие показатели не позволяют своевременно обслуживать обязательства. Со ссылкой на последнюю консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год в Шереметьево отметили, что Домодедово зафиксировал убыток в размере 6,8 млрд рублей, при этом в последующие годы пассажиропоток снижался, а вложения в аэродромную инфраструктуру, как утверждает покупатель, не осуществлялись десятилетиями.

Аукцион по продаже Домодедово с начальной ценой 132,2 млрд рублей был запланирован на 20 января, однако не состоялся. Единственную заявку на участие подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, сообщили организаторы торгов. Комиссия не допустила его к процедуре из-за неполного пакета документов.
Домодедово
Шереметьево
аэропорт
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
