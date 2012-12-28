Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
РБК сообщает о возможной покупке «Домодедово» аэропортом Шереметьево
Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже «Домодедово», АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие.
«Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже «Домодедово», АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие», — пишет РБК со ссылкой на слова представителей компании. Пресс-служба сообщила, что после продолжительного анализа аэропорт «Шереметьево» принял решение участвовать в открытом аукционе по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», хотя проект отличается высокой степенью сложности и предполагает значительный объем инвестиций.
В компании указали, что, по их данным, долг аэропорта Домодедово по кредитам превышает 75 млрд рублей, а текущие показатели не позволяют своевременно обслуживать обязательства. Со ссылкой на последнюю консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год в Шереметьево отметили, что Домодедово зафиксировал убыток в размере 6,8 млрд рублей, при этом в последующие годы пассажиропоток снижался, а вложения в аэродромную инфраструктуру, как утверждает покупатель, не осуществлялись десятилетиями.
Аукцион по продаже Домодедово с начальной ценой 132,2 млрд рублей был запланирован на 20 января, однако не состоялся. Единственную заявку на участие подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, сообщили организаторы торгов. Комиссия не допустила его к процедуре из-за неполного пакета документов.
