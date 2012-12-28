Все новости
Общество
110
21 минуту назад

За некачественный смартфон с магазина взыскали более 575 000 рублей

Телефон стоил почти 225 тысяч рублей, а 350 тысяч рублей составили неустойка и штраф.

Липецкий областной суд в апелляции рассмотрел иск о защите прав потребителей: ещё в октябре 2024 года липчанин купил в сетевом магазине смартфон почти за 225 тысяч рублей, но телефон, несмотря на заоблачную цену, оказался бракованным.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, уже в декабре 2024 года продавец отказал покупателю в гарантийном ремонте смартфона — в телефоне пропадал сигнал Wi-Fi, а затем и в возврате денег за товар. Тогда покупатель направил претензию о расторжении договора купли-продажи и возврате денег, а потом и обратился в суд.

Суд первой инстанции назначил товароведческую экспертизу, по итогам которой был сделан однозначный вывод о наличии неустранимого производственного недостатка – неисправности платы, приводящей к потере Wi-Fi соединения. Суд взыскал с магазина не только полную стоимость смартфона, но и компенсацию морального вреда, неустойку и штраф. Но магазин выплатил только стоимость телефона и подал апелляцию — он был несогласен с неустойкой и штрафом. Однако и областной суд остался на стороне покупателя. Общая сумма неустойки и штрафа составила 350 тысяч рублей.
права потребителей
