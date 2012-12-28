Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
сегодня, 11:55
Ельчан предупреждают о работе взрывотехников
«Внимание, ельчане! В ближайшее время в районе Лучка саперы будут уничтожать остатки БПЛА. Возможны громкие хлопки. Сохраняйте спокойствие! И по возможности отойдите от окон», — предупредил мэр Ельца Вячеслав Жабин.
Напомним, 12 января во время атаки беспилотников в Ельце загорелись несколько частных домов, было повреждено остекление жилых зданий, ранены два человека. По данным Минобороны РФ, в этот день ПВО перехватила над Липецкой областью восемь беспилотников.
