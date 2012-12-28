Все новости
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Самый быстрый футболист убежал из «Металлурга»
Спорт
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
НЛМК Live
Спорт
319
сегодня, 18:59
2

Самый быстрый футболист убежал из «Металлурга»

Впрочем, ему уже подыскали замену.

Липецкие болельщики обсуждают уход из команды одного из лидеров – полузащитника Сергея Гайдука.

Сегодня ФК «Металлург» сообщил, что контракт не удалось продлить из-за желания игрока попробовать себя на более высоком уровне.

– Предложения у Гайдука были ещё летом, – рассказал GOROD48 генеральный директор клуба Вадим Банных, – Сергей решил доиграть сезон у нас и, думаю, не прогадал: в его возрасте главное регулярно выходить на поле, а в «Металлурге» это было ему гарантировано. Теперь ситуация иная: контракт отработан «от и до», вполне понятно желание футболиста сделать следующий шаг в карьере.

Сергей Гайдук перешёл в нашу команду после нескольких месяцев в дубле «Сочи», причём «Металлург» стал первой взрослой профессиональной командой для уроженца Белгородской области и воспитанника Академии столичного «Спартака». Но барьера при переходе из молодёжного футбола во взрослый для него словно не существовало: быстроногий крайний хавбек в одном из первых матчей поразил ворота столичной «Родины-2» ещё в подгруппе «Серебро». В минувшем сезоне окончательно прекратился в одного из ведущих футболистов, забив 2 гола и став на пару с Егором Глуховым лучшим в команде по количеству голевых передач, у обоих их по 7. Всего же за полтора сезона в команде на его счету 37 матчей, 3 мяча и 11 ассостов. Кинжальные проходы самого быстрого «бегунка» команды по правому флангу стали одним из главных орудий «сталеваров».

9j68GONB6M57h2pLJHCiVjwnx0_PN_-5QfeSZhuyYqNdBTkKrabb49jXhGTTSeASIVvmQzyUlzKIOxkOCujYmquz.jpg

Стиль игры Гайдука - а ну-ка догони, да ещё и отличная работа с мячом на скорости

Ранее «Металлург» по решению нового тренерского штаба во главе с Сергеем Хрипунковым решил не продлевать договоры с защитником Никитой Горунковым и пропустившим почти полсезона из-за травмы хавбеком Даниилом Кашминым. А вот с вратарём Никитой Яворским и центральным защитником Кириллом Донцовым договоры переподписали ещё на год.

«Металлург» выйдет из отпуска в понедельник, 19 января, причем сразу ожидаются и подписания первых новичков. По информации GOROD48, пара трансферов станет весьма громкими по меркам второй лиги. В том числе – игрок на замену Гайдуку. На этой позиции в минувшем сезоне футболист был одним из лучших в команде, претендовавшей на повышение в классе.
Футбол
«Металлург»
Сергей Гайдук
трансферы
2
1
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А куда побежал?
19 минут назад
-да где больше пообещали
Ответить
Древний
сегодня, 19:24
Всё нет футбола! Как и всех командных.!
Ответить
