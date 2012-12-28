Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Самый быстрый футболист убежал из «Металлурга»
Впрочем, ему уже подыскали замену.
Сегодня ФК «Металлург» сообщил, что контракт не удалось продлить из-за желания игрока попробовать себя на более высоком уровне.
– Предложения у Гайдука были ещё летом, – рассказал GOROD48 генеральный директор клуба Вадим Банных, – Сергей решил доиграть сезон у нас и, думаю, не прогадал: в его возрасте главное регулярно выходить на поле, а в «Металлурге» это было ему гарантировано. Теперь ситуация иная: контракт отработан «от и до», вполне понятно желание футболиста сделать следующий шаг в карьере.
Сергей Гайдук перешёл в нашу команду после нескольких месяцев в дубле «Сочи», причём «Металлург» стал первой взрослой профессиональной командой для уроженца Белгородской области и воспитанника Академии столичного «Спартака». Но барьера при переходе из молодёжного футбола во взрослый для него словно не существовало: быстроногий крайний хавбек в одном из первых матчей поразил ворота столичной «Родины-2» ещё в подгруппе «Серебро». В минувшем сезоне окончательно прекратился в одного из ведущих футболистов, забив 2 гола и став на пару с Егором Глуховым лучшим в команде по количеству голевых передач, у обоих их по 7. Всего же за полтора сезона в команде на его счету 37 матчей, 3 мяча и 11 ассостов. Кинжальные проходы самого быстрого «бегунка» команды по правому флангу стали одним из главных орудий «сталеваров».
Стиль игры Гайдука - а ну-ка догони, да ещё и отличная работа с мячом на скорости
Ранее «Металлург» по решению нового тренерского штаба во главе с Сергеем Хрипунковым решил не продлевать договоры с защитником Никитой Горунковым и пропустившим почти полсезона из-за травмы хавбеком Даниилом Кашминым. А вот с вратарём Никитой Яворским и центральным защитником Кириллом Донцовым договоры переподписали ещё на год.
«Металлург» выйдет из отпуска в понедельник, 19 января, причем сразу ожидаются и подписания первых новичков. По информации GOROD48, пара трансферов станет весьма громкими по меркам второй лиги. В том числе – игрок на замену Гайдуку. На этой позиции в минувшем сезоне футболист был одним из лучших в команде, претендовавшей на повышение в классе.
