Липчан сегодня ждет очень холодная ночь

Температура воздуха может упасть до -27. И в ближайшее время потепления не ожидается.

Сегодня ночью в Липецкой области ожидается от -16 до -21 градуса, а при прояснениях, до -27 градусов!— Такую погоду определит отрог Сибирского антициклона. И тот факт, что поднимется атмосферное давление, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого гидрометцентра Елена Скоробогатова.В ближайшие пять дней, на которые составляют прогноз в гидрометцентре, потепления не ожидается. Сильные холода ждут нас накануне Крещения, в ночь с 17 на 18 января будет от -16 до -21 градуса.