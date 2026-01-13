Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви

Для многих учеников именно она была любимым преподавателем.

— Она — целый бренд для выпускников лицея 1980-2000-х годов, — поделился с GOROD48 один из бывших учеников Зои Вершининой. — За внешней строгостью и громогласным голосом скрывалось большое сердце, великодушие и огромная любовь к детям.





Прощание с учительницей состоится завтра, 15 января, в 10:30 в Евдокиевской церкви Липецка, что в районе площади Героев.









Зоя Вершинина (в центре) с выпускниками лицея

В Липецке простятся с известным педагогом Зоей Вершининой, которая более трёх десятилетий отдала детям в лицее №44. Зоя Ивановна скончалась 13 января на 81-м году жизни.Она приехала в Липецк из Екатеринбурга в 1979 году и 32 года оставалась в строю, учила географии, уйдя на заслуженный отдых в 66 лет. При этом очень многие ученики спустя годы называли именно её своим любимым школьным учителем.