Общество
1843
сегодня, 13:18
4
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Для многих учеников именно она была любимым преподавателем.
Она приехала в Липецк из Екатеринбурга в 1979 году и 32 года оставалась в строю, учила географии, уйдя на заслуженный отдых в 66 лет. При этом очень многие ученики спустя годы называли именно её своим любимым школьным учителем.
— Она — целый бренд для выпускников лицея 1980-2000-х годов, — поделился с GOROD48 один из бывших учеников Зои Вершининой. — За внешней строгостью и громогласным голосом скрывалось большое сердце, великодушие и огромная любовь к детям.
Прощание с учительницей состоится завтра, 15 января, в 10:30 в Евдокиевской церкви Липецка, что в районе площади Героев.
Зоя Вершинина (в центре) с выпускниками лицея
