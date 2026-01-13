Все новости
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Происшествия
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Общество
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Общество
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Происшествия
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Общество
На парковке для инвалидов в центре Липецка появился большой сугроб
Общество
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Происшествия
Обманутый мошенниками 55-летний ельчанин нашёл им следующую жертву — 48-летнего знакомого
Происшествия
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Общество
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
Общество
Общество
Общество
1843
сегодня, 13:18
4

Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви

Для многих учеников именно она была любимым преподавателем.

В Липецке простятся с известным педагогом Зоей Вершининой, которая более трёх десятилетий отдала детям в лицее №44. Зоя Ивановна скончалась 13 января на 81-м году жизни.

Она приехала в Липецк из Екатеринбурга в 1979 году и 32 года оставалась в строю, учила географии, уйдя на заслуженный отдых в 66 лет. При этом очень многие ученики спустя годы называли именно её своим любимым школьным учителем.

— Она — целый бренд для выпускников лицея 1980-2000-х годов, — поделился с GOROD48 один из бывших учеников Зои Вершининой. — За внешней строгостью и громогласным голосом скрывалось большое сердце, великодушие и огромная любовь к детям.

Прощание с учительницей состоится завтра, 15 января, в 10:30 в Евдокиевской церкви Липецка, что в районе площади Героев.

photo_2026-01-13_15-33-25.jpg

Зоя Вершинина (в центре) с выпускниками лицея

Утрата
Комментарии (4)

Гвоздь
4 минуты назад
Царствие небесное! В наше время ее звали ласково Мама Зоя
Анонимус
11 минут назад
Учить детей надо так, чтобы новость о твоей кончине была в новостях, чтобы все могли с тобой попрощаться. Зоя Ивановна была хоть и достаточно строгим, но прекрасным учителем с огромным добрым сердцем. Она прожила достойную жизнь и воспитала не одно поколение прекрасных людей.
ученик
25 минут назад
Царствие Небесное! великий учитель!!!
Царствие
27 минут назад
Небесное мудрому учителю.
