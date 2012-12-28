Обманутый мошенниками 55-летний ельчанин нашёл им следующую жертву — 48-летнего знакомого
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
в лесном массиве за улицей Космодемьянской.
Вид разрешенного использования: легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, электронная промышленность, пищевая промышленность, строительная промышленность, энергетика, связь, склад, складские площадки. В объявлении продавца указано: «окружение представлено индивидуальной жилой застройкой и промышленно-складскими объектами. Есть остановка общественного транспорта у границ участка и выезд на федеральную автомобильную дорогу P-119».
Последние торги госкорпорации «Дом.РФ» по продаже земельных участков в Липецке прошли в декабре и вызвали небывалый ажиотаж. Тогда, правда, речь шла о реализации под жилую застройку участка на улице Папина. Победитель аукциона, компания «Строймастер» Вячеслава Старых, предложила 147 миллионов рублей за 1,18 гектара при начальной цене лота в 15,6 миллиона. На шаг от победителя, на 486 тысяч рублей, отстала специально открытая под проект застройки этого участка компания «Папина Парк» Виталия Брычева.
