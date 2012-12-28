Все новости
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
На парковке для инвалидов в центре Липецка появился большой сугроб
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Обманутый мошенниками 55-летний ельчанин нашёл им следующую жертву — 48-летнего знакомого
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
Общество
Общество
732
сегодня, 13:00
1

«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей

в лесном массиве за улицей Космодемьянской.

Госкорпорация «Дом.РФ» объявило о торгах по продаже земельного участка площадью 0,84 га в лесном массиве рядом с улицей Космодемьянской. Начальная цена торгов — 9 161 000 рублей.

687556444.jpg

Вид разрешенного использования: легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, электронная промышленность, пищевая промышленность, строительная промышленность, энергетика, связь, склад, складские площадки. В объявлении продавца указано: «окружение представлено индивидуальной жилой застройкой и промышленно-складскими объектами. Есть остановка общественного транспорта у границ участка и выезд на федеральную автомобильную дорогу P-119».

Последние торги госкорпорации «Дом.РФ» по продаже земельных участков в Липецке прошли в декабре и вызвали небывалый ажиотаж. Тогда, правда, речь шла о реализации под жилую застройку участка на улице Папина. Победитель аукциона, компания «Строймастер» Вячеслава Старых, предложила 147 миллионов рублей за 1,18 гектара при начальной цене лота в 15,6 миллиона. На шаг от победителя, на 486 тысяч рублей, отстала специально открытая под проект застройки этого участка компания «Папина Парк» Виталия Брычева.
Комментарии (1)

Очевидно
сегодня, 13:11
что в лесном массиве что-либо строить незаконно. Рухлядь надо снести и засадить всё молодым лесом
