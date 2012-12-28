Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Читать все
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
На набережной в Липецке заметили лису
Общество
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
«В квартире ходим в куртках, дети болеют»
Общество
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Три человека пострадали в разных пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
64-летнюю женщину сбил автомобиль на дороге Липецк-Грязи
Происшествия
У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Читать все
Происшествия
1310
сегодня, 10:27
2

Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла

Госпитализированная из квартиры в доме №11 по проспекту Мира с ожогами 90% тела 68-летняя женщина умерла. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области — сообщение о ее смерти поступило в полицию из больницы.

— В рамках своих компетенция полиция проводит проверку по факту происшествия, — сообщили в пресс-службе.

По данным GOROD48, ночью 13 января пожарным пришлось вскрывать квартиру в пятиэтажке на проспекте Мира, где от огня пострадала 68-летняя женщина. Запах дыма почувствовал сосед женщины, который и вызвал пожарных. Произошло это около часа ночи. Когда те вскрыли дверь квартиры, то обнаружили на кухне  женщину в сгоревшей одежде, при этом следов пожара в квартире не было.

Доследственную проверку по факту гибели женщины начал и следственный комитет.
пожар
ожог
0
9
2
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Это
16 минут назад
Же каким надо быть идиотом, тем кто поставил в смайлах восхищение. Моральное неисправимре супер уродство.
Ответить
Гостья
25 минут назад
Как же женщина сгорела без пожара ? Феномен какой - то . Может сама себя подожгла - самоубийство .
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить