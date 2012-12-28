У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
— В рамках своих компетенция полиция проводит проверку по факту происшествия, — сообщили в пресс-службе.
По данным GOROD48, ночью 13 января пожарным пришлось вскрывать квартиру в пятиэтажке на проспекте Мира, где от огня пострадала 68-летняя женщина. Запах дыма почувствовал сосед женщины, который и вызвал пожарных. Произошло это около часа ночи. Когда те вскрыли дверь квартиры, то обнаружили на кухне женщину в сгоревшей одежде, при этом следов пожара в квартире не было.
Доследственную проверку по факту гибели женщины начал и следственный комитет.
