Организаторов нелегального игорного бизнеса в Липецке осудили во Владимирской области

Сеть подпольных онлайн-казино накрывала несколько городов страны. Выручка ее организаторов составила более 66 миллионов рублей.

Городской суд Гусь Хрустального Владимирской области вынес приговор двенадцати жителям разных регионов России по части 3 статьи 171.2 УК РФ — за незаконную организацию и проведение азартных игр с извлечением особо крупного дохода. Выручка группы составила более 66,4 миллиона рублей.Как сообщает прокуратура Владимирской области, группа действовала с 2017-го до 2023-го года. Ее участники оборудовали под подпольные казино нежилые помещения в Рязани, Липецке, Коврове и Гусь-Хрустальном.Казино маскировались под интернет-кафе, их номинальными владельцами выступали фиктивные фирмы. Правоохранители пресекли деятельность подпольных клубов в ноябре 2023 года.Суд приговорил 36-летнего организатора группы — жителя Рязанской области – трем годам годам десяти месяцам общего режима. Его сообщники получили условные сроки: от полутора до трех лет. Кроме того, каждому назначен штраф от 150 до 700 тысяч рублей, также суд постановил конфисковать незаконно полученные 66,4 миллиона рублей. Арест наложен и на имущество осужденных на сумму свыше 10 миллионов рублей, включая земельные участки и автомобили «Jeep Grand Cherokee» и «BMW Х5».