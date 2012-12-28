Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Осужденный за похищение человека военнослужащий ВСУ в Липецке оштрафован за экстремистскую татуировку
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Происшествия
212
37 минут назад
1
Организаторов нелегального игорного бизнеса в Липецке осудили во Владимирской области
Сеть подпольных онлайн-казино накрывала несколько городов страны. Выручка ее организаторов составила более 66 миллионов рублей.
Как сообщает прокуратура Владимирской области, группа действовала с 2017-го до 2023-го года. Ее участники оборудовали под подпольные казино нежилые помещения в Рязани, Липецке, Коврове и Гусь-Хрустальном.
Казино маскировались под интернет-кафе, их номинальными владельцами выступали фиктивные фирмы. Правоохранители пресекли деятельность подпольных клубов в ноябре 2023 года.
Суд приговорил 36-летнего организатора группы — жителя Рязанской области – трем годам годам десяти месяцам общего режима. Его сообщники получили условные сроки: от полутора до трех лет. Кроме того, каждому назначен штраф от 150 до 700 тысяч рублей, также суд постановил конфисковать незаконно полученные 66,4 миллиона рублей. Арест наложен и на имущество осужденных на сумму свыше 10 миллионов рублей, включая земельные участки и автомобили «Jeep Grand Cherokee» и «BMW Х5».
0
0
0
1
1
Комментарии (1)