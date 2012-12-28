У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
сегодня, 09:57
Три человека пострадали в разных пожарах за минувшие сутки
Во всех случаях огонь был потушен до прибытия пожарных.
По данным GOROD48, запах дыма почувствовал сосед женщины, который и вызвал пожарных. Когда те вскрыли дверь квартиры, то обнаружили на кухне женщину в сгоревшей одежде, при этом следов пожара в квартире не было. Они помогли перенести женщину в карету скорой помощи.
Вчера утром во время возгорания в жилом доме деревни Большая Ивановка Воловского округа пострадал 70-летний мужчина — здесь сгорели вещи на двух квадратных метрах.
Днем в пятиэтажке на улице Тельмана в Липецке 56-летний мужчина пострадал во время тушения холодильника. Также огонь повредил отделку кухни.
Из-за пожара в пятиэтажке на улице 4-й Пятилетки областного центра были эвакуированы десять человек. Огонь уничтожил вещи на пяти квадратных метрах.
Вечером в селе Донское Задонского округа сгорела кровля надворной постройки.
