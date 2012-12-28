Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Читать все
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
На набережной в Липецке заметили лису
Общество
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
«В квартире ходим в куртках, дети болеют»
Общество
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Три человека пострадали в разных пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
64-летнюю женщину сбил автомобиль на дороге Липецк-Грязи
Происшествия
У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Читать все
Происшествия
473
сегодня, 09:57
3

Три человека пострадали в разных пожарах за минувшие сутки

Во всех случаях огонь был потушен до прибытия пожарных.

Ночью 13 января пожарным пришлось вскрывать квартиру в пятиэтажке на проспекте Мира 11 в Липецке, где от огня пострадала 67-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

По данным GOROD48, запах дыма почувствовал сосед женщины, который и вызвал пожарных. Когда те вскрыли дверь квартиры, то обнаружили на кухне женщину в сгоревшей одежде, при этом следов пожара в квартире не было. Они помогли перенести женщину в карету скорой помощи.

Вчера утром во время возгорания в жилом доме деревни Большая Ивановка Воловского округа пострадал 70-летний мужчина — здесь сгорели вещи на двух квадратных метрах.

Днем в пятиэтажке на улице Тельмана в Липецке 56-летний мужчина пострадал во время тушения холодильника. Также огонь повредил отделку кухни.

Из-за пожара в пятиэтажке на улице 4-й Пятилетки областного центра были эвакуированы десять человек. Огонь уничтожил вещи на пяти квадратных метрах.

Вечером в селе Донское Задонского округа сгорела кровля надворной постройки.
МЧС
пожар
0
1
1
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
21 минуту назад
Подскажите, на 4-ой Пятилетке в каком доме был пожар?
Ответить
Александр
сегодня, 10:10
Слава Нашим Пожарникам!!!!
Ответить
правильно
37 минут назад
пожарные
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить