Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
В Таганроге ввели режим локальной ЧС после атаки БПЛА
Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после воздушной атаки БПЛА, произошедшей утром 13 января.
«Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД (многоквартирных дома), одно учебное заведение», — написала она в своем Telegram-канале.
Она добавила, что для оценки масштаба ущерба рабочая группа начала обход поврежденных домов.
Ранее в этот день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге в результате атаки беспилотников были разрушены промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые машины. Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено и подавлено семь БПЛА.
