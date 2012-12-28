Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
Читать все
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
«Люди «кучкуются» и перебегают дорогу»: на Соколе сломан светофор
Общество
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Происшествия
Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф
Происшествия
Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью
Происшествия
Потеплее одеться и вспомнить молодость
Общество
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
60-летняя липчанка попала в реанимацию после пожара
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Читать все
В России
101
сегодня, 13:51

В Таганроге ввели режим локальной ЧС после атаки БПЛА

Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после воздушной атаки БПЛА, произошедшей утром 13 января.

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории двух предприятий, домов и учебного учреждения после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом 13 января сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД (многоквартирных дома), одно учебное заведение», — написала она в своем Telegram-канале.

Она добавила, что для оценки масштаба ущерба рабочая группа начала обход поврежденных домов.

Ранее в этот день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге в результате атаки беспилотников были разрушены промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые машины. Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено и подавлено семь БПЛА.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить