Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
Общество
309
36 минут назад
Представители застройщика ЖК «Турист-2» принесли в суд около 20 килограммов документов
Большую часть бумаг составляют изменения в проектно-сметную документацию.
Сегодня представители застройщика ЖК «Турист-2» ходатайствовали о приобщении к делу около 20 килограммов документов: изменений в проектно-сметную документацию, досудебной экспертизы, причем именно в той организации, на которой настаивала прокуратура, и свежего приказ от 12 января 2026 года городского департамента градостроительства и архитектуры о внесении изменений в разрешение на строительство ЖК.
Все эти документы судья приобщила к делу и объявила перерыв до 22 января. Прокуратуре требуется время, чтобы понять, исправил застройщик все, на том настаивало ведомство или нет. Ответ предстоит дать через 10 дней.
1
0
1
4
0
Комментарии (1)