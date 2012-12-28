Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Мальчик с ДЦП стал мастером спорта по легкой атлетике
Реабилитация и упорный труд дали результаты.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, мальчик с рождения болеет ДЦП и спастической диплегией. Дважды в год он проходил курсы реабилитации, которые включали занятия лечебной физкультурой, массаж, механотерапию на тренажерах, функциональную электростимуляцию, парафинолечение и грязелечение.
И упорный труд врачей, родителей и самого ребёнка дал результаты: Кирилл отказался от трости, начал заниматься адаптивной легкой атлетикой, участвовал в областных соревнованиях и стал призером Кубка России, получив звание мастера спорта России. Теперь уже он сам мечтает помогать другим пациентам.
