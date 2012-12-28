В Липецкой области снег и до 0 градусов

Уже во вторник на смену потеплению придут морозы, температура опустится заметно ниже нормы.

12 января Липецкая область будет находиться в теплом секторе южного циклона, ожидается снег и мокрый снег, ночью местами сильный. 13 и 14 января регион окажется в области повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся, значительно похолодает.Среднесуточные температуры составят: 12 января - 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 13 и 14 января - 15-17 градусов мороза, что на 7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью снег и мокрый снег, местами сильные, налипание мокрого снега, днем местами небольшой снег. Ветер ночью восточный, днем с переходом на юго-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7, днем - от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно, ночью сильные снег и мокрый снег, днем небольшой снег.Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем - от -3 до -5 градусов.День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году - 31 градус мороза.